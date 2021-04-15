«Ногу Свело!» перенесли свой сибирский тур на осень

Лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский заявил о вынужденном переносе тура по Сибири с весны на осень. Причины переноса артист не раскрыл, но поделился в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» своими догадками.

«Мы пытались выяснить, это инициатива на местах или продукт какой-либо скоординированной активности, идущей из Москвы. У нас есть догадки, но ими делиться я пока не буду. По крайней мере до того момента, пока эта информация находится в статусе «предположения». Могу гарантировать, что тур состоится осенью. Но мы готовы экстренно собрать вещи и встать на маршрут прямо сейчас, если запрет будет отменен», - отметил он.

Покровский также добавил, что он «абсолютно здоров, вся группа в полной боевой готовности и на некоторых городах тура мы официально объявлены лидерами продаж тех площадок, на которых должны были выступать».

Тур «Ногу Свело!» по Сибири должен был начаться 23 апреля 2021 года.

