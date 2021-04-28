««Нашествие» – символ индустрии». Лидер группы «Крематорий» о фестивале в Серпухове
Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в интервью НСН поделился своим мнением о новой локации «Нашествия».
Фестиваль «Нашествие» заявил о своих новых датах и месте проведения. Рок-музыканты эту новость восприняли с энтузиазмом.
Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" поделился своим мнением о новой «прописке» «Нашествия»
«Хорошая идея перенести фестиваль в Серпухов. Это гораздо ближе от Москвы, чем предыдущее место. Многим участникам, не будем показывать пальцем, это естественно понравится. Да и зрителям тоже будет проще добираться. Уверен, что новое местечко нам всем понравится», - отметил он.
Артист добавил, что «Нашествие» в 2021 году станет символом возвращения к привычному ритму жизни музыкальной индустрии.
«Да, вполне может случиться так, что новое «Нашествие» с новой локацией станет символом возрождения музыкальной индустрии и надеюсь, приблизит окончание уже всем надоевшего масочного режима», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал НСН, что новое место фестиваля, расположенное ближе к Москве, это безусловный плюс.
«Нашествие» в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в Серпухове.
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