««Нашествие» – символ индустрии». Лидер группы «Крематорий» о фестивале в Серпухове

Фестиваль «Нашествие» заявил о своих новых датах и месте проведения. Рок-музыканты эту новость восприняли с энтузиазмом.

Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" поделился своим мнением о новой «прописке» «Нашествия»

«Хорошая идея перенести фестиваль в Серпухов. Это гораздо ближе от Москвы, чем предыдущее место. Многим участникам, не будем показывать пальцем, это естественно понравится. Да и зрителям тоже будет проще добираться. Уверен, что новое местечко нам всем понравится», - отметил он.

Артист добавил, что «Нашествие» в 2021 году станет символом возвращения к привычному ритму жизни музыкальной индустрии.

«Да, вполне может случиться так, что новое «Нашествие» с новой локацией станет символом возрождения музыкальной индустрии и надеюсь, приблизит окончание уже всем надоевшего масочного режима», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал НСН, что новое место фестиваля, расположенное ближе к Москве, это безусловный плюс.

«Нашествие» в этом году пройдет с 30 июля по 1 августа в Серпухове.

