Лоза похвалил Вику Цыганову за песни о ЧВК «Вагнер»

Певец Юрий Лоза заявил в беседе с НСН, что в России нужно создать интернет-портал, где молодые исполнители могут размещать свои патриотические песни.

Сегодня, 1 февраля, день рождения отмечает Юрий Лоза. Автор легендарного хита «Плот» рассказал, что в прошлом году выпустил патриотическую песню «Ребята воюют» и считает, что таких песен должно быть больше.

«Такие песни нужны, и они пишутся. Вика Цыганова про «Вагнер» поет хорошие песни, абсолютно патриотические. Денис Майданов недавно тоже внес свой вклад, написал патриотическую песню», - сказал Лоза.