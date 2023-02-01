Лоза похвалил Вику Цыганову за песни о ЧВК «Вагнер»

Автор легендарного хита «Плот» Юрий Лоза в свой день рождения рассказал НСН об отношении к патриотическим песням.

Певец Юрий Лоза заявил в беседе с НСН, что в России нужно создать интернет-портал, где молодые исполнители могут размещать свои патриотические песни.

Сегодня, 1 февраля, день рождения отмечает Юрий Лоза. Автор легендарного хита «Плот» рассказал, что в прошлом году выпустил патриотическую песню «Ребята воюют» и считает, что таких песен должно быть больше.

«Такие песни нужны, и они пишутся. Вика Цыганова про «Вагнер» поет хорошие песни, абсолютно патриотические. Денис Майданов недавно тоже внес свой вклад, написал патриотическую песню», - сказал Лоза.
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Собеседник НСН поддержал инициативу певца Олега Газманова и фонда «Равенство возможностей» о создании в России интернет-портала с патриотическими песнями молодых авторов.

«Я бы в таком проекте участвовать не стал, а молодым, которым надо пробиваться, им нужен такой портал», - сказал Лоза.

Ранее фронтмен группы «СерьГа» Сергей Галанин заявил НСН, что ему не хватает времени для творчества, потому он бы не стал заниматься составлением базы патриотических песен.

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ФОТО: www.peoples.ru
ТЕГИ:ПатриотизмПесниМузыкантыЮрий Лоза
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