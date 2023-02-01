Лоза похвалил Вику Цыганову за песни о ЧВК «Вагнер»
Автор легендарного хита «Плот» Юрий Лоза в свой день рождения рассказал НСН об отношении к патриотическим песням.
Певец Юрий Лоза заявил в беседе с НСН, что в России нужно создать интернет-портал, где молодые исполнители могут размещать свои патриотические песни.
Сегодня, 1 февраля, день рождения отмечает Юрий Лоза. Автор легендарного хита «Плот» рассказал, что в прошлом году выпустил патриотическую песню «Ребята воюют» и считает, что таких песен должно быть больше.
«Такие песни нужны, и они пишутся. Вика Цыганова про «Вагнер» поет хорошие песни, абсолютно патриотические. Денис Майданов недавно тоже внес свой вклад, написал патриотическую песню», - сказал Лоза.
Собеседник НСН поддержал инициативу певца Олега Газманова и фонда «Равенство возможностей» о создании в России интернет-портала с патриотическими песнями молодых авторов.
«Я бы в таком проекте участвовать не стал, а молодым, которым надо пробиваться, им нужен такой портал», - сказал Лоза.
Ранее фронтмен группы «СерьГа» Сергей Галанин заявил НСН, что ему не хватает времени для творчества, потому он бы не стал заниматься составлением базы патриотических песен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 504 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 729 / сут.
- Захарова: Россия ответит на конфискацию её активов
- В АТОР назвали курорты для отдыха в феврале дешевле 100 тысяч рублей
- «Останется девять областей»: политолог Журавлев назвал сценарий распада Украины
- «Транснефть»: нефтепровод «Дружба» работает штатно после попытки атаки ВСУ
- Президент Польши заявил, что не намерен передавать Украине истребители
- Суд на 13 суток арестовал американку, гулявшую по Москве с телёнком
- Нетаньяху: Израиль может направить на Украину системы ПВО «Железный купол»
- Власти Курской области отменили концерт Инстасамки и Moneyken
- В Лондоне полмиллиона британцев вышли с требованием увеличения заработной платы
- Потерянную на шоссе капсулу с радиоактивным Цезием-137 нашли в Австралии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru