«Ночные снайперы» опубликовали клип на песню «Эйфория»

В описании к видео говорится, что режиссёром и автором выступила дочь Никиты Михалкова Надежда, для которой этот клип стал дебютной работой в жанре.

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина заявил, что «Эйфория» - это музыкальное кино.

«Мне уже давно нравится снимать кино на свои песни. «Эйфория» это именно музыкальное кино, которое, надеюсь, будет существовать и как отдельное произведение», - подчеркнула она.

Ранее Диана Арбенина стала победителем в номинации «Солистка» премии «Чартова дюжина 2022», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

