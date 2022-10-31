«Ночные снайперы» опубликовали клип на песню «Эйфория»
Группа «Ночные снайперы» представила на своём YouTube-канале клип на песню «Эйфория».
В описании к видео говорится, что режиссёром и автором выступила дочь Никиты Михалкова Надежда, для которой этот клип стал дебютной работой в жанре.
Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина заявил, что «Эйфория» - это музыкальное кино.
«Мне уже давно нравится снимать кино на свои песни. «Эйфория» это именно музыкальное кино, которое, надеюсь, будет существовать и как отдельное произведение», - подчеркнула она.
Ранее Диана Арбенина стала победителем в номинации «Солистка» премии «Чартова дюжина 2022», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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