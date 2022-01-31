Арбенина наорала на охранников, требовавших соблюдение антиковидных мер
Диана Арбенина раскритиковала охранников, которые не пускали к сцене людей, пришедших на её концерт на «Татнефть Арене». Видео с её речью опубликовал Telegram-канал «Mash».
Исполнив четыре песни лидер группы «Ночные снайперы» возмутилась тем, что зрители вынуждены соблюдать антиковидные правила и поэтому не танцуют. Арбенина обратилась к охранникам и попросила их «не трогать людей».
«Вы от кого нас защищаете? Я просто понять не могу. Может, таким образом, вы пытаетесь изменить цифры заболевших ковидом? Не смешите меня, пожалуйста», - заявила певица.
Арбенина напомнила, что «это рок-н-рольный концерт» и «тот кто хочет стоять, имеет полное право стоять». После пламенной речи лидера «Ночных снайперов» охрана расступилась и к сцене хлынул поток людей.
Ранее главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский заявил, что организаторов концерта лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной могут оштрафовать на один миллион рублей за нарушение антиковидных мер.
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