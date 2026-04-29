Молодым исполнителям необходимо внимательно относиться к условиям работы, чтобы не получить ответственность за форс-мажорные ситуации, рассказал продюсер, писатель и педагог Павел Сурков в беседе с НСН.



Начинающие музыканты и малоизвестные российские артисты столкнулись со штрафами. Причина в том, что они вели коммуникацию с менеджерами лейблов через Telegram и не смогли сдать в срок альбомы и треки из-за замедления мессенджера в России. Об этом сообщил Telegram-канал «База». Сурков объяснил, что такие случаи регулируются в судебном порядке.