Сурков дал важный совет молодым музыкантам

Необходимо обязательно прописывать условия форс-мажора в договоре, заявил НСН Павел Сурков.

Молодым исполнителям необходимо внимательно относиться к условиям работы, чтобы не получить ответственность за форс-мажорные ситуации, рассказал продюсер, писатель и педагог Павел Сурков в беседе с НСН.

Начинающие музыканты и малоизвестные российские артисты столкнулись со штрафами. Причина в том, что они вели коммуникацию с менеджерами лейблов через Telegram и не смогли сдать в срок альбомы и треки из-за замедления мессенджера в России. Об этом сообщил Telegram-канал «База». Сурков объяснил, что такие случаи регулируются в судебном порядке.

«Все очень просто: любые технические проблемы, связанные с законодательными решениями, это точно форс-мажор. Поскольку все отношения в этой сфере регулируются договорами, то надо следить при их оформлении за тем, чтобы было возможно избежать ответственности в таких неожиданных ситуациях. Если что-то не так, то можно пойти в суд, так как там все всегда решается. В подобных делах предусмотрены шансы на успех, если все было прописано», — отметил он.

Ранее основатель лейбла True Music Антон Пронин опроверг в эфире НСН информацию о падении доходов у лейблов.

ФОТО: ТАСС / Алексей Смышляев
