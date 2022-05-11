«Их место в пятерке»: Легостаев предрек украинской группе «политическую» победу на «Евровидении»
Помимо украинцев, могут «выстрелить» почти «нулевые» британцы, а россияне могли бы поболеть за конкурсантов из Молдавии, сказал в эфире НСН музыкальный критик.
Украинская группа Kalush Orchestra имеет высокие шансы победить на «Евровидении», хотя их реальное место – в пятерке лучших, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» журналист и музыкальный критик Илья Легостаев.
10 мая в итальянском Турине стартовало «Евровидение-2022», но без участия представителя России. Украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» вышла в финал конкурса, при этом букмекеры оценивают ее шансы на победу выше других.
«Я не думаю, что при другой политической ситуации группа Kalush Orchestra всерьез претендовала бы на первое место. Они могли бы запросто попасть в пятерку, потому что это действительно неплохой номер и неплохой трек. Но сейчас, конечно же, международные симпатии на стороне Украины и желание поддержать ее хотя бы на артистическом уровне в конкурсе понятно, европейское общественное мнение к происходящему настроено совершенно однозначно», - сказал Легостаев.
По его мнению, главным соперником украинцев может стать представитель Великобритании.
«Велика вероятность, что Украина в этом году победит, хотя неожиданно разгорелись страсти вокруг британцев. Вроде бы никогда их никто серьезно не воспринимал, все над ними издевались и ставили 0 баллов, но сейчас букмекеры оценивают их шансы очень даже высоко», - указал музыкальный критик.
Легостаев также высказал мнение, что молдавская группа Zdob și Zdub в ментальном смысле является для россиян «своей», посетовав при этом, что следить за «Евровидением» стало сложно.
«За «Евровидением» сложновато следить, оно не попадает в большие новости и, видимо, никто не собирается транслировать никакие финалы-полуфиналы. Не то чтобы меня сильно беспокоит ход этого конкурса, но как музыкальное мероприятие он довольно любопытный. Конкурс проходит без участия российских артистов, но я считаю, что наши «посланцы» там есть, потому что Zdob și Zdub – считайте они свои, хотя бы в ментальном смысле. Это всенародно любимая здесь группа, и то что в конкурсе они выступили очень неплохо и прошли в финал, - это приятно всем их поклонникам», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Перед началом «Евровидения-2022» букмекеры оценивали шансы на победу представителей Украины в 49%. На втором месте шли итальянцы (15%), на третьем британцы (9%). Первый полуфинал конкурса прошел 10 мая, второй состоится 12 мая, финал – 14 мая.
Российский певец Филипп Киркоров сообщил в ночь на 11 мая, что прилетел на «Евровидение» по личному приглашению организаторов и будет там болеть за Грецию.
Со своей стороны, музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX, а также НАИВ и МЭD DОГ Дмитрий Snake Хакимов говорил НСН, что его фаворит «Евровидения» - финская группа The Rasmus с песней «Jezebel».
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