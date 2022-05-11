«Их место в пятерке»: Легостаев предрек украинской группе «политическую» победу на «Евровидении»

Украинская группа Kalush Orchestra имеет высокие шансы победить на «Евровидении», хотя их реальное место – в пятерке лучших, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» журналист и музыкальный критик Илья Легостаев.

10 мая в итальянском Турине стартовало «Евровидение-2022», но без участия представителя России. Украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» вышла в финал конкурса, при этом букмекеры оценивают ее шансы на победу выше других.