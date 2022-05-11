«Их место в пятерке»: Легостаев предрек украинской группе «политическую» победу на «Евровидении»

Помимо украинцев, могут «выстрелить» почти «нулевые» британцы, а россияне могли бы поболеть за конкурсантов из Молдавии, сказал в эфире НСН музыкальный критик.

Украинская группа Kalush Orchestra имеет высокие шансы победить на «Евровидении», хотя их реальное место – в пятерке лучших, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» журналист и музыкальный критик Илья Легостаев.

10 мая в итальянском Турине стартовало «Евровидение-2022», но без участия представителя России. Украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania» вышла в финал конкурса, при этом букмекеры оценивают ее шансы на победу выше других.

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«Я не думаю, что при другой политической ситуации группа Kalush Orchestra всерьез претендовала бы на первое место. Они могли бы запросто попасть в пятерку, потому что это действительно неплохой номер и неплохой трек. Но сейчас, конечно же, международные симпатии на стороне Украины и желание поддержать ее хотя бы на артистическом уровне в конкурсе понятно, европейское общественное мнение к происходящему настроено совершенно однозначно», - сказал Легостаев.

По его мнению, главным соперником украинцев может стать представитель Великобритании.

«Велика вероятность, что Украина в этом году победит, хотя неожиданно разгорелись страсти вокруг британцев. Вроде бы никогда их никто серьезно не воспринимал, все над ними издевались и ставили 0 баллов, но сейчас букмекеры оценивают их шансы очень даже высоко», - указал музыкальный критик.

Легостаев также высказал мнение, что молдавская группа Zdob și Zdub в ментальном смысле является для россиян «своей», посетовав при этом, что следить за «Евровидением» стало сложно.

«За «Евровидением» сложновато следить, оно не попадает в большие новости и, видимо, никто не собирается транслировать никакие финалы-полуфиналы. Не то чтобы меня сильно беспокоит ход этого конкурса, но как музыкальное мероприятие он довольно любопытный. Конкурс проходит без участия российских артистов, но я считаю, что наши «посланцы» там есть, потому что Zdob și Zdub – считайте они свои, хотя бы в ментальном смысле. Это всенародно любимая здесь группа, и то что в конкурсе они выступили очень неплохо и прошли в финал, - это приятно всем их поклонникам», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Перед началом «Евровидения-2022» букмекеры оценивали шансы на победу представителей Украины в 49%. На втором месте шли итальянцы (15%), на третьем британцы (9%). Первый полуфинал конкурса прошел 10 мая, второй состоится 12 мая, финал – 14 мая.

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Российский певец Филипп Киркоров сообщил в ночь на 11 мая, что прилетел на «Евровидение» по личному приглашению организаторов и будет там болеть за Грецию.

Со своей стороны, музыкант и участник группы Глеб Самойлов и The MATRIXX, а также НАИВ и МЭD DОГ Дмитрий Snake Хакимов говорил НСН, что его фаворит «Евровидения» - финская группа The Rasmus с песней «Jezebel».

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ФОТО: скриншот: YouTube / Eurovision Song Contest
ТЕГИ:УкраинаИлья ЛегостаевЕвровидение
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