Российская оперная певица впервые в мире выступила дуэтом с ИИ
В Москве в Доме звукозаписи впервые в мире российская оперная певица Вера Кононова записала несколько композиций, в том числе, отрывок из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», в дуэте с Искусственным интеллектом, сообщает ТАСС.
Запись была сделана в рамках научно-музыкального интонационного эксперимента.
«Музыка нейросетей - это музыка будущего. Если бы мы с помощью нейросетей смогли делать партитуры для оркестра, то было бы реализовано много фантазии и придумано большое количество мелодий», - отметила певица.
Мужской голос, вокальную партию Фантома в мюзикле «Призрак оперы» разработала китайская композитор Дуань Юйцянь на основе нейросетевых технологий.
Ранее Гильдия киноактеров США выступила с жалобой из‑за ИИ-голоса Дарта Вейдера в Fortnite, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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