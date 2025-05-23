Российская оперная певица впервые в мире выступила дуэтом с ИИ

В Москве в Доме звукозаписи впервые в мире российская оперная певица Вера Кононова записала несколько композиций, в том числе, отрывок из мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Призрак оперы», в дуэте с Искусственным интеллектом, сообщает ТАСС.

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Запись была сделана в рамках научно-музыкального интонационного эксперимента.

«Музыка нейросетей - это музыка будущего. Если бы мы с помощью нейросетей смогли делать партитуры для оркестра, то было бы реализовано много фантазии и придумано большое количество мелодий», - отметила певица.

Мужской голос, вокальную партию Фантома в мюзикле «Призрак оперы» разработала китайская композитор Дуань Юйцянь на основе нейросетевых технологий.

Ранее Гильдия киноактеров США выступила с жалобой из‑за ИИ-голоса Дарта Вейдера в Fortnite, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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