Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня

Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании Azur Air до 8 июня 2026 года. Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства Дмитрий Ядров, сообщает пресс-служба агентства.

В Росавиации пояснили, что решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика. Ее специалисты Ространснадзора проводили с 19 февраля по 5 марта после серии авиационных инцидентов у Azur Air, связанных с техническими неисправностями самолетов, которые привели к многочисленным задержкам и отменам рейсов.

По итогам проверки Ространснадзор выявил ряд нарушений обязательных требований российского воздушного законодательства. Накануне глава Росавиации обсудил ситуацию с гендиректором авиакомпании Евгением Королевым, от перевозчика ожидают план по устранению выявленных замечаний.

Пока Azur Air продолжает выполнять рейсы. В Росавиации предупредили, что если до установленной даты нарушения не будут устранены, сертификат эксплуатанта авиакомпании может быть аннулирован, передает «Радиоточка НСН».

