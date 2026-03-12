Мужчина, протаранивший на машине в синагогу в Мичигане, погиб
Мужчина, который на автомобиле протаранил здание синагоги в штате Мичиган, погиб. Об этом сообщил шериф округа Окленд Майкл Бушар.
По его словам, автомобиль въехал в здание синагоги, после чего внутри машины обнаружили одного погибшего человека, которого считают нападавшим. Правоохранительные органы, включая полицию и ФБР, работают на месте происшествия.
Бушар сообщил, что охрана синагоги открыла огонь по злоумышленнику, однако точную причину его смерти не уточнил.
Он также добавил, что во время инцидента пострадал охранник синагоги — его сбил автомобиль. Мужчину госпитализировали, и, по словам шерифа, его состояние не вызывает серьезных опасений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мужчина, протаранивший на машине в синагогу в Мичигане, погиб
- Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня
- Долина рассказала, как пережила ситуацию с квартирой в Хамовниках
- На Кубани после пожара на нефтебазе обнаружили опасные вещества в воздухе
- Дроны с АФАР предложили использовать для защиты от ударов ВСУ
- Славянск и Краматорск могут стать главной целью ВС РФ весной
- Адвокат допустил освобождение блогерши Лерчек от наказания из-за болезни
- «Не хватает мотивации»: Правозащитник назвал причины дефицита кадров во ФСИН
- Осужденные за теракт в «Крокусе» не смогут выйти по УДО
- Юрист напомнила про двойную оплату работы в праздники