Мужчина, протаранивший на машине в синагогу в Мичигане, погиб

Мужчина, который на автомобиле протаранил здание синагоги в штате Мичиган, погиб. Об этом сообщил шериф округа Окленд Майкл Бушар.

По его словам, автомобиль въехал в здание синагоги, после чего внутри машины обнаружили одного погибшего человека, которого считают нападавшим. Правоохранительные органы, включая полицию и ФБР, работают на месте происшествия.

Бушар сообщил, что охрана синагоги открыла огонь по злоумышленнику, однако точную причину его смерти не уточнил.

Он также добавил, что во время инцидента пострадал охранник синагоги — его сбил автомобиль. Мужчину госпитализировали, и, по словам шерифа, его состояние не вызывает серьезных опасений, передает «Радиоточка НСН».

Фото: telegram.org
