«Проигрыватель в избу!»: Нейромонах Феофан представил песнопения на виниле

Музыка в электронном формате позволила обеспечить легкий доступ к песнопениям со всего мира, однако с легкодоступностью снижается и ценность, заявил НСН Нейромонах Феофан.

Лидер российской драм-н-бейс-группы Нейромонах Феофан в беседе с НСН анонсировал выход почти всей дискографии коллектива на виниле.

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В честь 15-летия проекта на виниле вышел дебютный альбом «В душе Драм, в сердце светлая Русь». Все треки были специально пересведены, в новом мастеринге звук осовременен и сделан более актуальным и качественным, как у последних релизов. Трек-лист также получил бонусную композицию «Притоптать». Красочное издание также включает в себя гейтфолд-обложку и двойной винил в золотом цвете.

«Музыка в электронном формате позволила обеспечить легкий доступ к песнопениям со всего мира, однако с легкодоступностью снижается и ценность, а винил позволяет подержать музыку в руках, осознать ценность да насладиться звучанием именно записи для пластинки. Как известно, для подобных носителей музыка готовится отдельно, с особыми требованиями, так что электронный носитель будет звучать действительно иначе», - сказал музыкант.
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Он также анонсировал выход почти всей дискографии на виниле.

«Сам я не фанат винила, но отношусь к нему с уважением и почтением. Я думаю, что рано или поздно обрету себе в избу проигрыватель, но покамест у меня его нет. Мы планируем выпустить практически всю дискографию на виниле. Процесс это не быстрый, ибо подготовка песнопений для записи - дело весьма трудоемкое, а так как мы сильно дотошные, трудоемкость процесса сего сильно значительная», - отметил собеседник НСН.

Феофан также поделился планами Пневмослона выпустить песни на виниле.

«Недавно видал «Пневмослона», рассказывал ему про наш релиз. В обсуждении он упомянул, что тоже занимается подготовкой релизов для выпуска на виниле, так что следите за новостями. По этой теме их будет очень и очень много», - сказал музыкант.

Ранее вокалист панк-рок-группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов в интервью «Радиоточке НСН» рассказал о первом виниле в истории коллектива и объяснил, что связывает панк и джаз.

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ФОТО: Пресс-служба группы "Нейромонах Феофан"
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