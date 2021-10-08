«Я ВАЩЕ!» The Hatters устроили танцы роботов на складе
8 октября 202118:34
Группа The Hatters представила свой новый сингл и клип на него - «Я ВАЩЕ!».
Трек войдет в новый альбом коллектива, выход которого запланирован на 3 декабря 2021 года.
В ролике лидер группы Юра Музыченко предстает перед публикой в роли охранника склада. Из коробок и подручных средств он собирает остальных участников команды и вместе они весело проводят время во время Юриного рабочего дня.
Премьера клипа состоялась 8 октября на видеохостинге YouTube.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru