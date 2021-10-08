«Я ВАЩЕ!» The Hatters устроили танцы роботов на складе

В ролике лидер группы Юра Музыченко предстает перед публикой в роли охранника склада. Из коробок и подручных средств он собирает остальных участников команды и вместе они весело проводят время во время Юриного рабочего дня.

Премьера клипа состоялась 8 октября на видеохостинге YouTube.

