«Я ВАЩЕ!» The Hatters устроили танцы роботов на складе

Группа The Hatters представила свой новый сингл и клип на него - «Я ВАЩЕ!».

Трек войдет в новый альбом коллектива, выход которого запланирован на 3 декабря 2021 года.

В ролике лидер группы Юра Музыченко предстает перед публикой в роли охранника склада. Из коробок и подручных средств он собирает остальных участников команды и вместе они весело проводят время во время Юриного рабочего дня.

Премьера клипа состоялась 8 октября на видеохостинге YouTube.

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ФОТО: Пресс-служба группы The Hatters
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