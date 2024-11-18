Не «Грэмми» единым: Российский гитарист Мирошниченко стал участником нового конкурса

Как добавил собеседник НСН, каждая новая номинация является для него подтверждение, что он занимается творчеством не зря. При этом гитарист уточнил, что в 2024 году ему не удалось попасть в шорт-лист премии «Грэмми» из-за ангажированности конкурса.

«Каждый успех - это подтверждение, что пишешь свою музыку не в стол. Трек " Ostrov" в текущий момент также в полуфинале британского конкурса UK Sunwriting Contest, победители там будут известны в декабре. Альбом, в котором был представлен трек, попал в лонг-лист "Грэмми". К сожалению, номинацию в этом году получить не удалось. Я наблюдаю маркетинг и политические моменты, странно, что какие-то артисты в определенных категориях представлены из года в год. У той же Бейонсе уже более 60 номинаций, это уж слишком много. Некоторые мои коллеги из числа членов жюри писали, что голосовали за меня, и были удивлены, когда не увидели меня в номинациях. Наверное, не хватило нескольких важных голосов. Зато есть успехи в других менее ангажированных конкурсах», - подытожил он.

В 2013 году Мирошниченко впервые стал победителем USASC. Авторская композиция музыканта Desperation с нового альбома Surreal была удостоена первого места в категории Instrumental, передает «Радиоточка НСН».

