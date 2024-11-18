Не «Грэмми» единым: Российский гитарист Мирошниченко стал участником нового конкурса
В разные годы в международном конкурсе The USA Songwriting Competition принимали участие такие профессиональные музыканты, как Дэйв Коз, Ал Ди Меола и Леонид Агутин, рассказал НСН гитарист Роман Мирошниченко.
Гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко, ставший финалистом 29-го международного конкурса авторов песен и композиторов The USA Songwriting Competition (USASC), рассказал НСН, что в этом году в USASC участвует множество ярких исполнителей.
В 2024 году Мирошниченко представлен в категории «Instrumental», благодаря ремейку композиции «Ostrov» с нового альбома «Almanac». Сопродюсером трека выступил московский бас-гитарист и аранжировщик Олег Канаков.
«Сначала объявляют по 10 финалистов в каждой категории, далее объявляют призеров. В прошлом году я с известным гитаристом, шестикратным лауреатом "Грэмми" Майком Стерном выиграл первый приз в категории "джаз". В этом году мне вновь удалось вновь выйти в финал в категории "инструментал". Как правило, каждый год там серьезные конкуренты. Я еще не успел всех послушать, поскольку финалистов объявили недавно. Среди участников прошлых лет серьезные имена: Джино Ваннелли, Ал Ди Меола и Леонид Агутин, Дэйв Коз и многие другие. Компания серьезная, и качество подаваемой музыки на самом высоком уровне. Также, по моим наблюдениям, каждый год два-три финалиста этого конкурса становятся номинантами на "Грэмми". Победители будут объявлены 22 ноября», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, каждая новая номинация является для него подтверждение, что он занимается творчеством не зря. При этом гитарист уточнил, что в 2024 году ему не удалось попасть в шорт-лист премии «Грэмми» из-за ангажированности конкурса.
«Каждый успех - это подтверждение, что пишешь свою музыку не в стол. Трек " Ostrov" в текущий момент также в полуфинале британского конкурса UK Sunwriting Contest, победители там будут известны в декабре. Альбом, в котором был представлен трек, попал в лонг-лист "Грэмми". К сожалению, номинацию в этом году получить не удалось. Я наблюдаю маркетинг и политические моменты, странно, что какие-то артисты в определенных категориях представлены из года в год. У той же Бейонсе уже более 60 номинаций, это уж слишком много. Некоторые мои коллеги из числа членов жюри писали, что голосовали за меня, и были удивлены, когда не увидели меня в номинациях. Наверное, не хватило нескольких важных голосов. Зато есть успехи в других менее ангажированных конкурсах», - подытожил он.
В 2013 году Мирошниченко впервые стал победителем USASC. Авторская композиция музыканта Desperation с нового альбома Surreal была удостоена первого места в категории Instrumental, передает «Радиоточка НСН».
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