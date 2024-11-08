Американская академия звукозаписи объявила номинантов на «Грэмми»-2025

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на главную музыкальную премию «Грэмми»-2025.

В список номинантов вошли композиции разных артистов, среди которых Shaboozey с треком «A Bar Song (Tipsy)», Билли Айлиш с песней «Birds of a Feather» и Леди Гага с Бруно Марсом, представившие совместную работу «Die With a Smile».

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Также среди претендентов — Тейлор Свифт и Post Malone с «Fortnight», Чаппелл Рон с треком «Good Luck, Babe!» и Кендрик Ламар с песней «Not Like Us». Кроме того, номинированы Сабрина Карпентер с «Please Please Please» и Бейонсе с композицией «Texas Hold 'Em».

Музыкальная премия «Grammy Awards 2025» состоится 2 февраля в Лос-Анджелесе. В этом году вновь будут представлены 6 главных номинаций: «Альбом года», «Песня года», «Запись года», «Лучший новый артист», «Лучший продюсер» и «Лучший автор песен», передает «Радиоточка НСН».

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фото: официальный сайт GRAMMY/www.grammy.com
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