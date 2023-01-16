«Не выдыхается»: Названа подходящая к 2022-2023 году песня The Beatles

Так, 16 января ежегодно отмечается Всемирный день The Beatles. В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа. Олег Чилап отметил, что до сих пор ни одна группа в мире не смогла быть настолько значимой, как The Beatles.

«О The Beatles сегодня знают люди старшего возраста и их дети среднего возраста. Молодежь, как правило, не знает ничего этого. Музыка Beatles сегодня также актуальна, как музыка Баха, Вивальди, Мусоргского. Это классическая популярная музыка, она всегда будет более, чем актуальна. Она не выдыхается. Подобной музыки, начиная с распада Beatles, не создано. Ни одна группа не сумела стать такой значимой. Были яркие артисты: Элтон Джон, Майкл Джексон… Но такое значение ничье творчество больше не возымело. У Beatles большим мастером на формулирование каких-то философских идей и слоганов был Джон Леннон. То, что он в 1967 сформулировал как All you need is love (Все, что вам нужно – это любовь), оно на все времена годится, и в сегодняшней ситуации, в которой наша страна и мир находятся», - сказал Чилап.

Он отметил, что Всемирный день The Beatles является «рукотворной мифологией», так как в те времена не велись хронологии выступлений и никто не сможет назвать точные даты дебюта легендарной группы.