«Не выдыхается»: Названа подходящая к 2022-2023 году песня The Beatles
Песня «All you need is love» актуальна во все времена, а особенно в той ситуации, в которой сегодня находится весь мир, отметил в эфире НСН музыкант Олег Чилап.
Песни The Beatles всегда будут актуальны, они не выдыхаются, подобной музыки, начиная с распада группы, создано не было до сих пор, заявил российский музыкант, лидер группы «Оптимальный вариант» Олег Чилап в разговоре с НСН.
Так, 16 января ежегодно отмечается Всемирный день The Beatles. В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа. Олег Чилап отметил, что до сих пор ни одна группа в мире не смогла быть настолько значимой, как The Beatles.
«О The Beatles сегодня знают люди старшего возраста и их дети среднего возраста. Молодежь, как правило, не знает ничего этого. Музыка Beatles сегодня также актуальна, как музыка Баха, Вивальди, Мусоргского. Это классическая популярная музыка, она всегда будет более, чем актуальна. Она не выдыхается. Подобной музыки, начиная с распада Beatles, не создано. Ни одна группа не сумела стать такой значимой. Были яркие артисты: Элтон Джон, Майкл Джексон… Но такое значение ничье творчество больше не возымело. У Beatles большим мастером на формулирование каких-то философских идей и слоганов был Джон Леннон. То, что он в 1967 сформулировал как All you need is love (Все, что вам нужно – это любовь), оно на все времена годится, и в сегодняшней ситуации, в которой наша страна и мир находятся», - сказал Чилап.
Он отметил, что Всемирный день The Beatles является «рукотворной мифологией», так как в те времена не велись хронологии выступлений и никто не сможет назвать точные даты дебюта легендарной группы.
«Международный день The Beatles – это достаточно притянутая за уши история. Люди, серьезно относящиеся к исследованию творчества Beatles, не воспринимают этот праздник, но он существует. В этот день в 1964 году битловская песня, изданная синглом еще в 1963 году «I Want to Hold Your Hand», вышла на первое место в Штатах. Под это дело попытались подверстать, что якобы первое выступление Beatles в знаменитом ливерпульском клубе «Пещера» состоялось в этот день еще в 60-м году. Это рукотворная мифология, никто тогда не вел хронологию в 1959-1960 годах. Праздник объявили на уровне ЮНЕСКО. Кто заправляет организацией тоже понятно. Это коммерческая история. Большинство людей это не знает, поэтому все думают, что это здорово. Но это здорово, какая разница, когда там они в первый раз сыграли. Праздник объявили и хорошо», - резюмировал Чилап.
The Beatles стали первым коллективом, выступление которого по спутниковому телевидению транслировали на весь мир 25 июня 1967 года. В тот день их увидели почти 400 миллионов зрителей, была представлена их новая песня All You Need Is Love, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». 30 января 1969 года на крыше лондонского здания The Beatles сыграли концерт, которому суждено было стать последним живым выступлением великой группы.
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