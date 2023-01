«Не выдыхается»: Названа подходящая к 2022-2023 году песня The Beatles

«Международный день The Beatles – это достаточно притянутая за уши история. Люди, серьезно относящиеся к исследованию творчества Beatles, не воспринимают этот праздник, но он существует. В этот день в 1964 году битловская песня, изданная синглом еще в 1963 году «I Want to Hold Your Hand», вышла на первое место в Штатах. Под это дело попытались подверстать, что якобы первое выступление Beatles в знаменитом ливерпульском клубе «Пещера» состоялось в этот день еще в 60-м году. Это рукотворная мифология, никто тогда не вел хронологию в 1959-1960 годах. Праздник объявили на уровне ЮНЕСКО. Кто заправляет организацией тоже понятно. Это коммерческая история. Большинство людей это не знает, поэтому все думают, что это здорово. Но это здорово, какая разница, когда там они в первый раз сыграли. Праздник объявили и хорошо», - резюмировал Чилап.

The Beatles стали первым коллективом, выступление которого по спутниковому телевидению транслировали на весь мир 25 июня 1967 года. В тот день их увидели почти 400 миллионов зрителей, была представлена их новая песня All You Need Is Love, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». 30 января 1969 года на крыше лондонского здания The Beatles сыграли концерт, которому суждено было стать последним живым выступлением великой группы.