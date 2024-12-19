«Не трогает сердце!»: Стас Михайлов о нейросетях и будущем дуэте-сюрпризе

Говоря о ближайших планах, артист анонсировал дуэт, который удивит слушателей, и поделился, что никогда не переслушивает свои песни.

«Что касается дуэтов, то они будут. Мы готовим еще один к февралю и вас удивим. С российскими или иностранными музыкантами будет дуэт - сказать не могу, иначе не будет сюрприза. Также планируются и две сольных песни. Я сам свои песни не слушаю, только в момент, когда их произвожу, когда работаю на сцене. Я вижу во всем только минусы, и если я буду себя любить и нравиться сам себе, то тогда я перестану что-то делать. Все время надо быть в стимуле. Сделал – идешь дальше», - подчеркнул Михайлов.

Ранее рэпер и телеведущий Natan (Натан Миров) заявил спецкору НСН, что планирует дуэты только с российскими артистами.

