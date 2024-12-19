«Не трогает сердце!»: Стас Михайлов о нейросетях и будущем дуэте-сюрпризе
Певец Стас Михайлов в разговоре с корреспондентом НСН заявил, что ему было бы интересно поработать с нейросетью, а также анонсировал дуэт и две сольных песни.
Народный артист России Стас Михайлов в беседе с корреспондентом НСН рассказал, что хотел бы поработать с нейросетью, однако подчеркнул, что она никогда не заменит музыку и песни, написанные человеком.
«Мои друзья прислали мне песню, которую написала нейросеть, и я вам скажу, что что-то в этом есть. Если получится, я подойду к этому вопросу серьезно. Если я сделаю такую песню, то объявлю, что это сделала нейросеть. Себе присваивать ничего не буду. Мне даже самому это интересно. Но нейросеть никогда не заменит живое общение со зрителем, тот кайф, который есть. Не думаю, что это ближайшее будущее. Мы музыку и песни пишем на уровне души и сердца. Красивое она может сделать, но эмоциональное или дотронуться до сердца – нет», - отметил он.
Говоря о ближайших планах, артист анонсировал дуэт, который удивит слушателей, и поделился, что никогда не переслушивает свои песни.
«Что касается дуэтов, то они будут. Мы готовим еще один к февралю и вас удивим. С российскими или иностранными музыкантами будет дуэт - сказать не могу, иначе не будет сюрприза. Также планируются и две сольных песни. Я сам свои песни не слушаю, только в момент, когда их произвожу, когда работаю на сцене. Я вижу во всем только минусы, и если я буду себя любить и нравиться сам себе, то тогда я перестану что-то делать. Все время надо быть в стимуле. Сделал – идешь дальше», - подчеркнул Михайлов.
Ранее рэпер и телеведущий Natan (Натан Миров) заявил спецкору НСН, что планирует дуэты только с российскими артистами.
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