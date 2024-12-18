Сплетение идей: Natan заявил, что планирует дуэты только с российскими артистами
18 декабря 202423:03
Александра Веснина
Светлана Ключкина
Какие бы тенденции в культуре ни были, люди всегда охотятся за хорошей музыкой, сказал спецкору НСН рэпер Natan.
Рэпер и телеведущий Natan (Натан Миров) заявил спецкору НСН, что планирует дуэты только с российскими артистами.
«Любой дуэт – это хорошо! Так чудесно, когда могут спеться два голоса, сплестись две музыкальные идеи. Отлично, когда артисты все это реализовывают, а потом еще получают награды. Самая главная награда – публика. Какие бы тенденции ни были, люди всегда в охоте за хорошей музыкой. Это останется неизменным. Я планирую дуэты только с российскими артистами. У меня много друзей и коллег, с которыми я бы хотел спеть», - сказал артист на премии «Жара Music Awards».
Певец Филипп Киркоров на вручении премии Hello ранее рассказал корреспонденту НСН о своих планах на следующий год. Он намерен превратить вышедший 30 ноября 26-минутный клип «Черная пантера» в трилогию, а также рассчитывает на гастроли и новые программы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru