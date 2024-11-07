Певец Рома Жуков признался, что отдавал половину заработков бандитам за «крышу»

Российский певец Рома Жуков, получивший известность в составе группы «Мираж», рассказал о том, что в 90-е годы отдавал часть заработков бандитам.

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«Это было взаимовыгодное сотрудничество. Скажем, у меня была проблема с телевидением - не брали в программу «50/50», которая тогда была невероятно популярна, ее вся страна смотрела. И вот эти ребята приехали к директору, подняли его за грудки, и меня сразу позвали на запись», - сказал Жуков в беседе с «КП».

По словам музыканта, его сотрудничество с бандитами со временем просто сошло на нет.

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ФОТО: Фотограф: Валера Белобеев
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