Пирожок, Лоза и хрящик: Музыкант снова раскритиковал современную попсу
Юрий Лоза заявил, что выбрать лучшего исполнителя в России невозможно, так как выбирать попросту не из кого.
Певец Юрий Лоза рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что результаты опросов по выбору лучшего певца в стране оказались предсказуемыми из-за засилья одних и тех же исполнителей на российской сцене.
26 октября ВЦИОМ в партнерстве с премией «Марка №1 в России» опубликовал данные опроса, посвященного выбору лучшего эстрадного исполнителя года. В выборку попали Олег Газманов, рэпер Баста, Григорий Лепс, Леонид Агутин, певицы Полина Гагарина, Пелагея и Zivert.
«Очень трудно определять, кто лучший, если песни идут в разных жанрах. Что лучше – блюз, колыбельная или рок-н-ролл? Как можно выбрать? Один любит сладкий пирожок, другой – свиной хрящик. Людям нравится разное, выявить какого-то одного самого лучшего невозможно. Люди выбирают тех, кого видят. Всегда так, если крутить с утра до ночи какого-то артиста, то они его и выберут. Объективное голосование возможно только в том случае, если предоставить много всего разного. Если же предлагаете одно и то же, то результаты будут такими. Не существует единых систем и критериев оценки. Я сам не слушаю современную российскую музыку», - заявил музыкант.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат Игорь Трунов оценил вероятность запрета концертов российских артистов на Украине. Соответствующая петиция набрала боле 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским.
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