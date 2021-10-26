Пирожок, Лоза и хрящик: Музыкант снова раскритиковал современную попсу

Певец Юрий Лоза рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что результаты опросов по выбору лучшего певца в стране оказались предсказуемыми из-за засилья одних и тех же исполнителей на российской сцене.

26 октября ВЦИОМ в партнерстве с премией «Марка №1 в России» опубликовал данные опроса, посвященного выбору лучшего эстрадного исполнителя года. В выборку попали Олег Газманов, рэпер Баста, Григорий Лепс, Леонид Агутин, певицы Полина Гагарина, Пелагея и Zivert.