Петицию о запрете гастролей российских артистов на Украине передадут Зеленскому
Петиция о запрете выступлений российских артистов на Украине набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения обращения президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщил инициатор петиции продюсер Игорь Кондратюк.
«Итак, 25 тыс. голосов моя петиция собрала. Спасибо всем, кто поставил свои подписи под ней. С нетерпением жду рассмотрения Зеленским», — написал Кондратюк в Facebook.
Как отмечается в тексте обращения, работающие в сфере развлечений граждане «страны-агрессора», «артисты и артистки, актеры, актрисы на самом деле не несут никакой культуры», пишет РИА ФАН. Продюсер предложил запретить гастроли артистов из РФ на Украине до тех пор, пока Крым не вернется в состав страны и Киев не установит контроль над границей в Донбассе. При этом Кондратюк считает, что ограничение не должно касаться россиян, выступающих против «российской агрессии», отмечает Ura.ru.
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