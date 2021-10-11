Петицию о запрете гастролей российских артистов на Украине передадут Зеленскому

«Итак, 25 тыс. голосов моя петиция собрала. Спасибо всем, кто поставил свои подписи под ней. С нетерпением жду рассмотрения Зеленским», — написал Кондратюк в Facebook.

Как отмечается в тексте обращения, работающие в сфере развлечений граждане «страны-агрессора», «артисты и артистки, актеры, актрисы на самом деле не несут никакой культуры», пишет РИА ФАН. Продюсер предложил запретить гастроли артистов из РФ на Украине до тех пор, пока Крым не вернется в состав страны и Киев не установит контроль над границей в Донбассе. При этом Кондратюк считает, что ограничение не должно касаться россиян, выступающих против «российской агрессии», отмечает Ura.ru.

