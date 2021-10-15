«Это не фуфел!» Критики сравнили «возвратившуюся» Адель с Эдит Пиаф и Земфирой

Музыкальный критик Денис Ступников сказал НСН, что творчество Адель ассоциируется у него с Эдит Пиаф, Уитни Хьюстон и Земфирой.

«Если брать резонанс, ее можно сравнить с Эдит Пиаф, Эми Уайнхаус и Уитни Хьюстон, которые оказывали влияние на различные поколения, людей разных возрастов, поклонников разной музыки – и рока, и кабаре, и классики, и, прежде всего, поп-музыки. Она объединяет субкультуры своим творчеством. Из наших исполнителей часто проводились параллели с Земфирой. Это нечто такое, что над всеми находится. Даже не точка отсчета, а действительно «сверх», вне градации остальных, некая недосягаемая вершина», - сказал Ступников.

Со своей стороны, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов сказал «Радиоточке НСН», что, хоть и не является поклонником Адель, считает ее достойной певицей.