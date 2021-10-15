«Это не фуфел!» Критики сравнили «возвратившуюся» Адель с Эдит Пиаф и Земфирой
Адель объединила своим творчеством поклонников разных стилей и стала недосягаемой вершиной, сказал НСН Денис Ступников, а Сергей Соседов добавил, что раньше таких певиц не было.
Музыкальные критики, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», назвали Адель уникальной певицей и сравнили ее со звездами прошлых лет.
Ранее в пятницу Адель представила новый сингл «Easy on Me», который стал первым релизом британской певицы за последние шесть лет. Видео на эту песню, опубликованное на YouTube, уже собрало более 26 миллионов просмотров за 16 часов.
Музыкальный критик Денис Ступников сказал НСН, что творчество Адель ассоциируется у него с Эдит Пиаф, Уитни Хьюстон и Земфирой.
«Если брать резонанс, ее можно сравнить с Эдит Пиаф, Эми Уайнхаус и Уитни Хьюстон, которые оказывали влияние на различные поколения, людей разных возрастов, поклонников разной музыки – и рока, и кабаре, и классики, и, прежде всего, поп-музыки. Она объединяет субкультуры своим творчеством. Из наших исполнителей часто проводились параллели с Земфирой. Это нечто такое, что над всеми находится. Даже не точка отсчета, а действительно «сверх», вне градации остальных, некая недосягаемая вершина», - сказал Ступников.
Со своей стороны, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов сказал «Радиоточке НСН», что, хоть и не является поклонником Адель, считает ее достойной певицей.
«Она певица нового поколения и новой формации, и я бы ее не сравнивал с певицами прошлого. Таких певиц не было. Она довольно своеобразная певица, я не вижу каких-то предтеч Адель, это новая стилистика. Я не поклонник Адель, но она создала хорошие хиты, она качественная и достойная певица, а не какой-то фуфел», - сказал Соседов.
«Easy on Me» - песня из нового альбома Адель «30», выход которого запланирован на 19 ноября. Альбом назван по возрасту, в котором 33-летняя поп-певица начала работу над ним.
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