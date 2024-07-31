«Не проходят фильтр»: Лоза заявил об «игноре» авторов патриотических песен
Юрий Лоза заявил НСН, что в России достаточно патриотических песен, но их никуда не пропускают.
Авторов патриотических песен сегодня игнорируют, таких композиций в России достаточно, но они редко проходят «фильтры» и достигают массовой аудитории, заявил певец и композитор Юрий Лоза в эфире НСН.
В комитете Госдумы по просвещению обсудили работу над методическим пособием для патриотического воспитания детей и молодежи «от детских садов до вузов». О разработке такой методички рассказал заместитель полпреда на Дальнем Востоке Григорий Куранов, пишет «Коммерсант». По его словам, с современными патриотическими песнями дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы.
«Все патриотические песни убраны далеко, певцу SHAMAN что-то разрешили петь, Газманов еще что-то поет. И всё. Так сегодня устроена система, сопротивляются все патриотизму. Я написал песню «Ребята воюют». Думаете, она где-нибудь звучала? Нет. Мои коллеги тоже с таким сталкиваются. Мы не так много знаем людей, которые ездят на СВО и пишут патриотические песни. Почему? Потому что медиа это игнорируют. Это не значит, что песен нет, они просто не проходят через фильтр, который поставила медиасистема», - объяснил он.
Лоза признался, что авторы патриотических песен знают, что их могут даже попытаться выставить в негативном ключе.
«Патриотизм пытаются опошлить так, как только можно, поэтому любую патриотическую песню всегда выставляют немного в негативном ключе. Кто-то пытается сделать это в шутливой форме, принизить. Поэтому автор песен, когда идет на это, знает, что его будут пытаться выставить в негативном ключе», - подытожил собеседник НСН.
Ранее российский режиссер, лауреат российских и международных премий Александр Сокуров рассказал о принципах патриотического кино, передает «Радиоточка НСН».
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