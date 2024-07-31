«Для народа и страны»: Сокуров о патриотизме в фильме «Брат» и современных картинах

«Я никогда не оцениваю работы коллег, тем более коллег таких уважаемых. Я могу сказать только самое хорошее об этом фильме. А высказывания политических деятелей – это их обязанность, сегодня они дают новые оценки фильмам. Когда фильм «Брат» создавался, мы его расценивали только как художественное произведение. Это произведение создал мастер, поэтому я не знаю, нуждается ли художественное произведение в новых политических рамках, красках», - заметил он.

По словам режиссера, любое художественное произведение в форме искусства направлено на народ и на развитие страны, чего нельзя сказать про коммерческие истории.

«Из современных картин могу назвать свой фильм «Сказка» патриотическим, например. Еще очень много фильмов, которые достойны этого определения. Всякое художественное произведение работает на народ, на развитие народа, на страну. А коммерческие произведения раскачивают только денежную единицу, для страны полезны именно художественные произведения, которые носят признаки искусства и особого качества. Если угодно, считайте их патриотическими. Художественное произведение не может быть антигосударственным», - подытожил собеседник НСН.

Кино помогает людям проживать сложные ситуации, оно не должно заниматься проблемами страны, заявил ранее режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский «Радиоточке НСН».



