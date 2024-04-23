Олег Газманов и Элвин Грей записали патриотическую песню «Звездочка в стакане»

Новая патриотичная песня народного артиста России Олега Газманова и музыканта Элвина Грея появилась на стриминговых сервисах.

Композиция носит название «Звездочка в стакане». На официальном YouTube-канале Газманова доступен клип на новую песню.

«Это дань любви и преданности Родине, искра любви и патриотизма, которую мы несём в себе», - отметили авторы трека.

Ранее Газманов назвал большой честью возможность включение его песен в школьную программу на уроках музыки, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети Олега Газманова
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