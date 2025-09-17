В РФ оправдали «кинувшего» «Интервидение» Брэндона Ховарда
Эдуард Ратников в беседе с НСН призвал не судить строго организаторов «Интервидения» за то, что американский певец Брэндон Ховард «сорвался с крючка», так как Запад сейчас относится к РФ с предубеждением.
Сегодня репутация России в мире неоднозначна, к тому же конкурс «Интервидение» совсем новый для Запада, поэтому «удержать» всех зарубежных участников до начала конкурса крайне сложно. Об этом НСН рассказал глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Американский исполнитель Брэндон Ховард (на фото) отказался от участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» «по непредвиденным семейным обстоятельствам», соответствующее обращение он опубликовал в соцсетях. Артиста заменит певица из Австралии Vassy. Помимо австралийского у нее есть еще и греческий паспорт, однако организаторы никак не объяснили её связь с США. Сам конкурс должен пройти в Москве 20 сентября. Ратников не удивился поступку американского певца.
«Ситуация объяснима. Сегодня вся мировая обстановка достаточно агрессивна, токсична. И Россия имеет очень неоднозначный ореол. Престижным назвать приезд в Россию вряд ли возможно. «Интервидение» - это совершенно новый конкурс, и в странах Запада, скорее всего, рассматривается как прокремлевский. Поэтому задача у организаторов очень непростая. Там должны быть виртуозы, которые имеют репутацию и понимают, как работает индустрия, а также имеют концы, которые им дают какую-то обратную связь. Поэтому все эти моменты очень сильно затрудняют работу (с западными артистами. - Прим. НСН). И судить строго за то, что там что-то коряво произошло, не стоит. Потому что сейчас задача, чтобы этот конкурс вообще состоялся. Вот пройдет первое интервидение, и тогда организаторам будет проще достучаться до более узнаваемых и престижных имен. Мы точно не знаем, по каким причинам Ховард мог отказать. Может быть, там реально какие-то личные обстоятельства. Культурный обмен с США не может быть очень глубоким, но то, что это хоть как-то происходит, уже хорошо», - рассказал он.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил НСН, что, чтобы никто не «сливался» «Интервидения», как этот сделал Ховард, организаторы конкурса изначально должны были сделать сумму призового фонда размером один миллион долларов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Телеканал РЕН ТВ анонсировал шоу «Победители»
- Чичваркина заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ
- «Доп к ипотеке»: Зачем вводят новую систему жилищных сбережений
- Летим через Сочи: Как авиапассажиры теперь добираются до Краснодара
- Депутат Останина опровергла инициативу о запрете «Сектора Газа»
- Жилин назвал российских классических музыкантов одними из лучших в мире
- Пригожин объяснил, почему певец от США «слился» с «Интервидения»
- Китайская компания Chery опровергла уход из РФ
- В России впервые выплатили зарплату цифровыми рублями
- Жилин вызвался помочь Бутману создать современную музыкальную академию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru