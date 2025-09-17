Сегодня репутация России в мире неоднозначна, к тому же конкурс «Интервидение» совсем новый для Запада, поэтому «удержать» всех зарубежных участников до начала конкурса крайне сложно. Об этом НСН рассказал глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Американский исполнитель Брэндон Ховард (на фото) отказался от участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» «по непредвиденным семейным обстоятельствам», соответствующее обращение он опубликовал в соцсетях. Артиста заменит певица из Австралии Vassy. Помимо австралийского у нее есть еще и греческий паспорт, однако организаторы никак не объяснили её связь с США. Сам конкурс должен пройти в Москве 20 сентября. Ратников не удивился поступку американского певца.