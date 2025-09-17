Песков: Путин не планирует посещать конкурс «Интервидение»
Президент РФ Владимир Путин не планирует посещать международный музыкальный конкурс «Интервидение». Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Финал конкурса пройдёт 20 сентября в Москве на «Live Арене», сообщает RT.
По словам представителя Кремля, глава государства «будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию».
«Но в графике такого посещения нет», - заключил Песков.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «Интервидение» позволит узнать о России и её народе, поэтому конкурс можно считать «мягкой силой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
