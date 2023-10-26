Не полюбила панка: Мизулину обвинили в клевете на певца Xolidayboy

Ранее Мизулина заявила, что получает множество гневных писем с жалобами на тиктокера Xolidayboy, который сейчас находится в гастрольном туре. По ее словам, артист якобы отказался высказаться в поддержку спецоперации на Украине, после чего его концерты были отменены в двух городах Крыма. Также Мизулина пообещала обратиться в правоохранительные органы с просьбой разобраться с певцом. Представитель артиста разъяснила НСН нюансы конфликта и назвала слова Мизулиной "клеветой, за которую она должна понести наказание".

«Пока мы подаем только заявление в СК. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Никакого официального постановления на отмену наших концертов нет. Артист чист перед законом, а организаторы или владельцы площадок просто паникуют из-за поста Мизулиной и звонков активистов. Именно поэтому мы и решили бороться с клеветой посредством правоохранительных органов, так как это мешает нашей работе», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, они хотят добиться справедливости и считают, что Мизулина превышает свои полномочия. Также продюсер заявила, что в скором времени публике станет известно об еще одном разбирательстве с Мизулиной. Какой именно артист собирается подавать в суд на главу Лиги безопасного интернета, Ульяна не рассказала.

«Нам не нужны никакие извинения, чтобы потешить своё эго в инфополе, нам просто нужна справедливость. Екатерина давно превышает свои полномочия, как обычный гражданин России. Завуалировано дает понять людям, что имеет непосредственное отношение к власти и президенту, молодые артисты вынуждены верить в это и ходить к ней на поклон вместо того, чтобы защищать свои права по всем юридическим законам. Не знаю, возможно у кого-то и правда было рыльце в пушку, но нас оклеветали, мы чисты перед законом, поэтому Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности, чтобы больше никто не пострадал от ее действий. Более того, мы не единственные, кто будет бороться с клеветой Екатерины. Скоро вы услышите еще об одном кейсе одного из самых популярных артистов нашей страны, который будет судиться с Мизулиной», - рассказала продюсер.