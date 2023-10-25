Концерт рок-группы Jane Air отменили в Чите

Выступление должно было состояться 27 октября, но было отменено, по словам организаторов, из-за «непреодолимых обстоятельств».

В сообщении уточняется, что всем, кто приобрел билеты на концерт, средства вернуться на карту в течение 10 дней.

Ранее группа «Ария» отменила свой концерт в Ставрополе за час до его начала «в связи с отсутствием согласования дирекцией ДКиС технических условий шоу», сообщают «Известия».

