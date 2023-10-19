В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной
19 октября 202316:31
В Саратове отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Об этом сообщило министерство спорта региона.
«Сообщаем вам, что концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС "Кристалл" 26 октября, не состоится», - говорится сообщении ведомства.
Ранее Арбенина в своём Telegram-канале заявила, что её утомило обсуждение её концертов, напоминает «Радиоточка НСН». Певица призвала «прекратить псевдополитический диванный пинг-понг» и отказалась в дальнейшем комментировать сообщения на тему выступлений коллектива.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru