В Саратове отменили концерт Дианы Арбениной

В Саратове отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Об этом сообщило министерство спорта региона.

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«Сообщаем вам, что концерт певицы Дианы Арбениной, запланированный на базе ЛДС "Кристалл" 26 октября, не состоится», - говорится сообщении ведомства.

Ранее Арбенина в своём Telegram-канале заявила, что её утомило обсуждение её концертов, напоминает «Радиоточка НСН». Певица призвала «прекратить псевдополитический диванный пинг-понг» и отказалась в дальнейшем комментировать сообщения на тему выступлений коллектива.

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ФОТО: пресс-служба Дианы Арбениной
ТЕГИ:Ночные СнайперыКонцертСаратовДиана Арбенина

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