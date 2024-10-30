«Джигит и НЛО»: Создатели песни «Лада седан» написали новый хит о космическом такси

Лидеры группы «Рекорд Оркестр», вокалист Тимофей Копылов и гитарист Алексей Барышев в интервью НСН рассказали о создании своего главного хита «Лада седан» и анонсировали выход нового сингла в той же стилистике.

«Рекорд Оркестр» планирует представить новую песню на концерте в Санкт-Петербурге 6 декабря и новогоднем выступлении в Москве 5 января. Музыканты отметили, что новый хит родился внезапно после неожиданного предложения от киношников.

КИНО И НЛО: «ЗАМЕНИТЕ МУЗЫКУ И ТЕКСТ»

- Расскажите, как родился новый хит?

Копылов: «Получилась такая история. К нам обратились ребята-киношники, которые снимают фильм в жанре фантастика про "кавказское космическое такси". А поскольку мы одни из ведущих специалистов в плане космических технологий регионов Кавказа, то решили тряхнуть опытом и написали песню. Они ее послушали и сказали: "Класс, хит, берем, ребята, но надо поменять музыку и текст". После этого мы решили, что нам, наверное, просто не по пути, улыбнулись друг другу и пожали руки – нет, так нет. При этом мы играли эту песню пару раз на концертах, публика бодро ее восприняла, люди говорили, что узнают "Рекорд Оркестр" и просили ее записать. Вот, прямо сейчас мы ее и пишем. При этом названия у нее пока нет. Она будет называться как-нибудь типа "Джигит и НЛО", мы ее то "Джигит" называем, то "Джигит-НЛО"».

Барышев: «Кстати, в наших песнях "Лада седан" и "Гастарбайтер-буги" не было ни одной кавказской мелодии, а были в основном балканские напевы. Что касается "Лады Седан", мы взяли для нее частичку македонского народного танца "Три синицы". В новой песне тоже, наверное, будет присутствовать что-то подобное, обращение к народной музыке».

Копылов: «В 2020 году у нас вышел альбом "Мир самых добрых людей" и мы медленно, но верно отошли от этой всей юмористической темы. Плюс сейчас не самые простые времена в мире и какие-то веселые, смешные песни наотмашь не пишутся. Но это был такой момент – к нам обратились, мы написали. Бывают песни, над которыми приходится долго корпеть, а эта родилась сразу. Нам объяснили просто: мы хотим космический кар и нейтронный фугас. Мы ответили: понятно, ни слова больше. Раз, бац - и песня была написана. Мы даже, честно говоря, аранжировку на репетиции делали всего два дня, хотя "Рекорд Оркестр" те еще педанты, перфекционизм у нас присутствует, мы можем по два месяца делать песни. При этом я не вижу этой песни в каком-то нашем следующем альбоме, это полноценный сингл. В Питере 6 декабря 100% мы ее сыграем, а в Москве презентуем 5 января. Мы всегда играли целебный концерт сразу же после Нового года. 1 января, однако в 2025 год мы впервые не будем выступать в первый день года. Так что я даже не представляю, чего ждать от этого года».

COMEDY И ИЗВЕСТНЫЙ РЭПЕР

- А просят ли люди сейчас на концертах песню «Лада Седан» и вообще, какой была история ее создания?

Копылов: «Мы играем ее в любом случае. Это наша основная песня, песня, которой повезло больше всех, скажем так. На ней люди всегда достают телефоны из кармана. Кто-то приходит на концерт всего один раз в жизни и, возможно, именно ради этой песни. Это как прийти на концерт Deep Purple, а они там не сыграют "Smoke on the water"… А второй момент в том, что для меня, как вокалиста, физически очень приятно ее петь».

Барышев: «Мы написали эту песню, чтобы поржать, в общем-то, как и все остальные песни группы "Рекорд Оркестр" до альбома "Мир самых добрых людей". Написали мы ее в 2013-м году для шоу Сергея Стиллавина. Мы там уже один раз побеждали, но нам сказали, что для новой серии шоу нужна новая песня. У нас была только записанная песня "Лада седан", при этом, когда мы ее играли на концертах, народ уходил курить, люди ее не понимали и говорили: вот "Гастарбайтер-буги" это класс, а "Лада седан" - ну что это такое».

Копылов: «После этого шоу мы два года обкатывали эту песню, прокатились с туром по России и перестали ее играть, до того момента, как познакомились в 2015 году с ребятами из Comedy Club, со Славой Благодарским, который сказал: "Ребята, надо снимать клип". Мы сняли веселый, классный клип с Екатериной Варнавой и Натальей Еприкян. Он попал на музыкальное телевидение, после чего известный в широких кругах российский рэпер, а точнее юрист Black Star, который познакомился на тусовке юристов с нашим юристом, сказал, что Тимати хочет обратиться к нам, чтобы мы дали ему часть песни для использования в своем треке. Мы сказали: "Ну бери, парень", и у песни появилось второе дыхание, она заиграла».

«БАХНУЛА МИМО НАС»

- Удивило ли вас, что «Лада седан» «бахнула» на всю страну?

Барышев: «Нас удивило, что она бахнула у нас. Мы были абсолютно к этому не готовы. У нас было меньше тысячи подписчиков "ВКонтакте" и буквально за неделю произошел скачок до 20 тысяч. На YouTube она набрала, по-моему, за неделю миллион просмотров. Сейчас ее знают все, но, к сожалению, она прошла мимо группы. На радио ее запускали, не говоря, кто автор. Даже глава лейбла Navigator Records Алексей Козин, с которым мы сотрудничаем уже долгие годы, говорил: "Я думал, что это просто какой-то КВНовский прикол, я не знал, что это рок-группа сочинила". Хотя мы чуть ли не три раза выступали с ней на "Нашествии"».

