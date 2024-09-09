«Не организаторы, а аферисты»: Директор Шуры объяснил отмену его сентябрьских концертов
Шура должен был выступить в Воронеже и Ростове-на-Дону еще в июне 2024 года, после теракта в «Крокус Сити Холле» организаторы решили перенести выступления, но не согласовали новые даты с командой певца, сказал НСН Павел Депершмидт.
Организаторы двух сентябрьских концертов певца Шуры, которые должны были пройти в Воронеже и Ростове-на-Дону, не согласовывали выступление с командой артиста и даже не подписали договор. Об этом в интервью НСН рассказал директор исполнителя Павел Депершмидт.
Концерты должны были состояться 4 и 5 сентября, но отменились, о чем зрителям сообщили представители площадки Roof Live. При этом поклонники исполнителя столкнулись с трудностями при возврате денег за билеты. По словам Депершмидта, сентябрьские концерты Шуры не были согласованы, поскольку эти выступления изначально были запланированы на начало лета текущего года.
«Организаторы обратились к нам весной этого года по концертам в Воронеже и Ростове-на-Дону, договорились о датах в июне. Случился теракт в "Крокусе", я сказал, что неуместно проводить концерты, люди не купят билеты. Они говорили, что все забудется. Подписали договор, нам дали предоплату. Буквально за четыре дня до концерта пишут, что он не продается, давайте передвигать. Я сказал, что переноса не будет, потому что они заявили об этом за четыре дня. Мы потеряли даты, работу, потому что сидели и ждали, теперь только новые даты и новый договор. Заявил, что не будем возвращать деньги, ими покрыты расходы, которые понес коллектив. Организаторы даже угрожали, чтобы я вернул деньги, но по договору предоплату мы не возвращаем. Договорились подписывать новый договор о переносе на 5-6 сентября. Они пропали, потом без сообщений кому-либо заявили о переносе выступлений на сентябрь. Затем, прикрываясь губернатором, организаторы сообщил о запрете выступления на площадке и переносе концертов на 2025 год без конкретных сроков», - сообщил он.
Как добавил собеседник НСН, организаторы переносят концерты, поскольку не хотят возвращать зрителям деньги, что можно классифицировать, как мошеннические действия.
«Мне позвонили из СМИ. Я тогда сказал, что, возможно, так люди получат деньги за концерт. История публикуется, и организаторы сообщают, что я якобы вру людям, был в курсе переноса этого концерта. Прикрепляют скрин публикации, на котором я перепостил запись ВКонтакте о переносе концерта на сентябрь. Но все то, что они присылают, никакого отношения к официальному сообщению о переносе концерта не имеет. На наших официальных страницах в соцсетях нет ни одного поста о переносе концертов на сентябрь. Мои слова подтверждаются. Организаторы не хотят людям возвращать деньги, поэтому и переносят концерты, о которых я не в курсе. Мне жалко людей, которых кормят обещаниями без моего ведома. В этом случае на организаторов просто надо подавать в суд. Я сразу сказал, что это мошенники и аферисты», - заключил он.
Ранее представители сразу нескольких известных рок-групп в рассказали «Радиоточке НСН», что организаторы фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске «отменили» их выступления за несколько дней до начала без уведомления зрителей, при этом недовольной публике не вернули деньги за билеты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сериал «Комбинация» собрал за выходные миллион просмотров
- Лавров: Россия не закрывает двери для Запада, у нее остается ООН
- Лавров: В конфликте на Украине речь идет о правах людей, а не об обмене землями
- Главком ВСУ Сырский раскрыл обстоятельства крушения украинского F-16
- СМИ: В Москве ограбили квартиру театрального режиссера Энтина
- Глава Минспорта РФ Дегтярев предложил Азербайджану вступить в КХЛ
- СМИ: Задержан мужчина, установивший видеонаблюдение за квартирантками в Москве
- Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Пермском крае
- В горах Крыма мотоциклист сорвался с обрыва высотой 100 метров и погиб
- В России розничные продажи игристых вин стали рекордными этим летом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru