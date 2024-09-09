«Не организаторы, а аферисты»: Директор Шуры объяснил отмену его сентябрьских концертов

Концерты должны были состояться 4 и 5 сентября, но отменились, о чем зрителям сообщили представители площадки Roof Live. При этом поклонники исполнителя столкнулись с трудностями при возврате денег за билеты. По словам Депершмидта, сентябрьские концерты Шуры не были согласованы, поскольку эти выступления изначально были запланированы на начало лета текущего года.

«Организаторы обратились к нам весной этого года по концертам в Воронеже и Ростове-на-Дону, договорились о датах в июне. Случился теракт в "Крокусе", я сказал, что неуместно проводить концерты, люди не купят билеты. Они говорили, что все забудется. Подписали договор, нам дали предоплату. Буквально за четыре дня до концерта пишут, что он не продается, давайте передвигать. Я сказал, что переноса не будет, потому что они заявили об этом за четыре дня. Мы потеряли даты, работу, потому что сидели и ждали, теперь только новые даты и новый договор. Заявил, что не будем возвращать деньги, ими покрыты расходы, которые понес коллектив. Организаторы даже угрожали, чтобы я вернул деньги, но по договору предоплату мы не возвращаем. Договорились подписывать новый договор о переносе на 5-6 сентября. Они пропали, потом без сообщений кому-либо заявили о переносе выступлений на сентябрь. Затем, прикрываясь губернатором, организаторы сообщил о запрете выступления на площадке и переносе концертов на 2025 год без конкретных сроков», - сообщил он.