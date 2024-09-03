Рэп в «образцовой» панельке: Хаски ответил солд-аутом на попытки «отмены»

ЕДУ ПО РОССИИ, НЕ ДОЕДУ ДО КОНЦА

Площадка была украшена в стилистике одного из главных хитов рэпера - песни «Панелька». Погружение в антураж панельного дома началось еще на подступах к площадке. Снаружи можно было заметить различные атрибуты регионального шарма: на прищепках сохли вещи и шерстяные одеяла, а на зрительских балконах развешаны липучие ленты для ловли мух. После входа зрителей ждала сцена, прикрытая портьерой с изображением панельного дома, так называемой панельки. Концерт был ожидаемо задержан на час, в это время слушатели «наслаждались» звуками, имитирующими шум дороги, строительных работ и прочих раздражителей, прячась от которых жильцы обычно закрывают дома окна.



Пока все ждали появления артиста, на сцену вышел первый персонаж представления – управдом, который ввел всех в курс дела. Он рассказал, что в доме образцового содержания, где все мы оказались, живут уважаемые люди, но некий рэпер Хаски с первого этажа постоянно балагурит, водит к себе в квартиру кого попало и включает «так называемую музыку». В этот момент за его спиной проскользнули специфические гости музыканта: можно было заметить женщину в синем халате продавщицы местного гастронома, бритоголового мужчину с множеством тюремных татуировок, вульгарно одетую девицу и персонажей других знакомых любому провинциалу типажей.