Рэп в «образцовой» панельке: Хаски ответил солд-аутом на попытки «отмены»
Рэпер Хаски провел «Фестиваль отмены» в Москве. Ему пришлось это делать аж трижды, поскольку зрители требовали «отменять» его снова и снова… Подробности – в материале НСН.
В День знаний 1 сентября в Москве на площадке Summer Stage прошел концерт, а если точнее, музыкальная театрализованная постановка рэпера Хаски под названием «Фестиваль отмены». Выступление стало третьим солд-аутом подряд, хотя планировалось лишь два больших концерта 30 и 31 августа. Третий концерт заставили провести фанаты «в связи с участившейся покупкой билетов», как указано на официальной странице исполнителя.
ЕДУ ПО РОССИИ, НЕ ДОЕДУ ДО КОНЦА
Площадка была украшена в стилистике одного из главных хитов рэпера - песни «Панелька». Погружение в антураж панельного дома началось еще на подступах к площадке. Снаружи можно было заметить различные атрибуты регионального шарма: на прищепках сохли вещи и шерстяные одеяла, а на зрительских балконах развешаны липучие ленты для ловли мух. После входа зрителей ждала сцена, прикрытая портьерой с изображением панельного дома, так называемой панельки. Концерт был ожидаемо задержан на час, в это время слушатели «наслаждались» звуками, имитирующими шум дороги, строительных работ и прочих раздражителей, прячась от которых жильцы обычно закрывают дома окна.
Пока все ждали появления артиста, на сцену вышел первый персонаж представления – управдом, который ввел всех в курс дела. Он рассказал, что в доме образцового содержания, где все мы оказались, живут уважаемые люди, но некий рэпер Хаски с первого этажа постоянно балагурит, водит к себе в квартиру кого попало и включает «так называемую музыку». В этот момент за его спиной проскользнули специфические гости музыканта: можно было заметить женщину в синем халате продавщицы местного гастронома, бритоголового мужчину с множеством тюремных татуировок, вульгарно одетую девицу и персонажей других знакомых любому провинциалу типажей.
Неуемный управдом вдобавок предложил выгнать рэпера Хаски из их «образцового» дома. В этот момент портьера упала и перед зрителями предстала сама сцена, разбитая на небольшие комнаты, в каждой из которой «жильцы» были заняты своими делами. Публике по очереди представили соседей рэпера, которые очень недовольны музыкантом. После этого сам Хаски появился на сцене в черном спортивном костюме Adidas с узнаваемыми тремя полосками и начал выступление.
МОНОГОРОДОК В ПЛАТЬЕ СЕРОГО СУКНА
Первые несколько композиций он исполнил под классический «минус», однако позже рэпер читал свои треки под живое сопровождение инструментала: уже известная нам продавщица гастронома уселась за барабаны, один из соседей рэпера в круглых очках и «бабушкином» свитере играл на скрипке, не отставал по стилю и гитарист в сером костюме-тройке, как будто бы доставшемся ему от отца, сам управдом играл на аккордеоне. Все эти образы музыкантов, нестандартная и в то же время фирменная подача текста рэпера, живая музыка погружали зрителей в истинную атмосферу панельного дома в российском регионе. Не было чувства, как будто тебя обманывают, а все происходящее вокруг – вздор. Ощущалось все, скорее, как гротеск российской глубинки, такой знакомой и такой ужасающей.
В какой-то момент рэпера Хаски украла со сцены огромная ручная муха одной из соседок. Закинув музыканта на плечо, персонаж утащил артиста за сцену. Управдом обрадовался тому, что надоевшего всем жильца хоть и на время, но ликвидировали. Он в очередной раз призвал выгнать Хаски из дома, и заявил, что вместо него будет выступать ансамбль «Москворечье». В ту же секунду неспешной походкой на сцену вышел хор бабушек, исполнивший песню, в которой они призывали запретить рэпера. По окончании исполнения управдом спросил, кто является продюсером коллектива, на что бабушки в одинаковых платьицах хором ответили, что это Дмитрий Кузнецов (реальное имя Хаски).
После бабушек на сцену ворвался человек в костюме белой собаки породы хаски и начал драться с одним из соседей. Все происходило по новый трек рэпера «Громко». Сама сцена поединка выглядела довольно эффектно и отработано, её участники даже умудрились подраться на саблях. Оказалось, что под маской хаски скрывался не исполнитель, а бритоголовый сосед с тюремными наколками. Сам рэпер появился из зрительного зала, успев переодеться в костюм бездомного (видимо, все же выгнали из дома).
Он упрямо толкал перед собой тележку с мусором и тряпками. В таком виде рэпер и остался до конца концерта, исполнив под инструментал хиты «Сказки», «Бит шатает голову», «Панелька», «Пуля-дура», «Пироман 17» и другие. Между композициями артист общался с залом и в фирменной манере протяжно кричал: «Как дела?» Под недавно вышедшую композицию «Сколько стоят деньги?» зал погрузился в слэм. Те, кто не хотел участвовать в музыкальном побоище, танцевали скромнее, подбрасывая в воздух рулоны туалетной бумаги, превращающиеся в полете в конфетти. Одну из самых известных своих песен «Иуда» Хаски исполнил, можно сказать, а капелла.
В завершение на сцену вернулись уже знакомые зрителям бабушки из «Москворечья» и исполнили трек Хаски «Детка-Голливуд». Финальным аккордом стало протяжное «как дела?»
Побывавшие на театрально-музыкальном представлении спецкоры НСН не сразу сумели отличить декорации от бытовой обыденности площадки, зато сразу же провели параллели между текстами песен Хаски и литературой Чарльза Буковски и Шарля Бодлера. «Почтамт», «Женщины», «Хлеб с ветчиной» и наконец бодлеровские «Цветы зла» так и лезли в голову.
А другим «Фестиваль отмены» рэпера Хаски и быть не мог, не очень это приятное дело - кого-то отменять.
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