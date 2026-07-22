Продюсер Киселев отказался считать своими коллегами поющих блогеров
Поющие блогеры не являются его коллегами по музыкальному цеху, заявил музыкальный продюсер и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев. В беседе с NEWS.ru музыкант подчеркнул, что хотя у начинающих артистов есть полное право на выступления, он не воспринимает их творчество всерьез.
Киселев признался, что не хочет уподобляться тем, кто открыто осуждает молодых исполнителей, пытающихся пробиться и завоевать свое место на рынке. Артист вспомнил, что сам в начале карьеры сталкивался с жесткой критикой и травлей, поэтому не намерен вести себя подобным образом по отношению к новому поколению.
При этом продюсер выделил из числа современных молодых музыкантов коллектив Radio Tapok. По его мнению, эта команда демонстрирует грамотное сочетание музыкального сопровождения, поэзии и стилистики текстов.
В беседе с НСН Владимир Киселев ранее заявил, что что стриминги под видом помощи молодым музыкантам прячут «украденные» деньги.
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