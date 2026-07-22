Продюсер Киселев отказался считать своими коллегами поющих блогеров

Поющие блогеры не являются его коллегами по музыкальному цеху, заявил музыкальный продюсер и лидер группы «Земляне» Владимир Киселев. В беседе с NEWS.ru музыкант подчеркнул, что хотя у начинающих артистов есть полное право на выступления, он не воспринимает их творчество всерьез.

Киселев признался, что не хочет уподобляться тем, кто открыто осуждает молодых исполнителей, пытающихся пробиться и завоевать свое место на рынке. Артист вспомнил, что сам в начале карьеры сталкивался с жесткой критикой и травлей, поэтому не намерен вести себя подобным образом по отношению к новому поколению.