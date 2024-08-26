«Косметолог отказывает»: В отрасли заявили о росте желающих себя «переделать»

Индустрия красоты, пытавшаяся несколько лет восстановиться после серьезного падения во время пандемии, стала демонстрировать заметный рост, сообщает «Коммерсант». Так, по данным газеты, в январе-июле число чеков в российских парикмахерских и салонах красоты увеличилось на 11% год к году, в Москве — на 14%. Годом ранее показатели не превышали 4,5%. Яковлева отметила рост спроса на уходовые процедуры.

«Вырос спрос на уходовые процедуры, например, чистки и массажи лица. Что касается инъекций, то это ботулотоксин, филлеры, коррекции возрастных изменений лица, увеличение губ, коррекция морщин. Стоит отметить, что косметологи всегда сталкиваются с пациентами, которым приходится отказывать. Речь идет о пациентах с тревожными расстройствами, с расстройствами психоэмоциональной сферы, которые бесконечно себя переделывают, усовершенствуют свою внешность без каких-либо эстетических и медицинских показаний. Количество таких людей возросло. Врач обязательно собирает анамнез, показания к процедуре, определяет, имеет ли процедура обоснование. Если нет, то косметолог может отказать в оказании той или иной инъекции», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, число мужчин, обращающихся в салоны красоты, также выросло.



«Количество обращений мужчин в салоны красоты увеличилось. Чаще всего обращаются с покраснениями лица, которые бывают из-за стресса. Причем, эти мужчины - пациенты, которые требуют внимания и помощи, здесь не идет речь об эстетике», - отметила врач.