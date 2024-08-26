«Косметолог отказывает»: В отрасли заявили о росте желающих себя «переделать»

В России выросло число людей с тревожными расстройствами, которые постоянно хотят переделать и усовершенствовать свою внешность, сказала НСН косметолог Наталья Яковлева.

Косметолог может отказать человеку в той или иной процедуре, если не видит показаний к её проведению, сказала в эфире НСН врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева.

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Индустрия красоты, пытавшаяся несколько лет восстановиться после серьезного падения во время пандемии, стала демонстрировать заметный рост, сообщает «Коммерсант». Так, по данным газеты, в январе-июле число чеков в российских парикмахерских и салонах красоты увеличилось на 11% год к году, в Москве — на 14%. Годом ранее показатели не превышали 4,5%. Яковлева отметила рост спроса на уходовые процедуры.

«Вырос спрос на уходовые процедуры, например, чистки и массажи лица. Что касается инъекций, то это ботулотоксин, филлеры, коррекции возрастных изменений лица, увеличение губ, коррекция морщин. Стоит отметить, что косметологи всегда сталкиваются с пациентами, которым приходится отказывать. Речь идет о пациентах с тревожными расстройствами, с расстройствами психоэмоциональной сферы, которые бесконечно себя переделывают, усовершенствуют свою внешность без каких-либо эстетических и медицинских показаний. Количество таких людей возросло. Врач обязательно собирает анамнез, показания к процедуре, определяет, имеет ли процедура обоснование. Если нет, то косметолог может отказать в оказании той или иной инъекции», - сказала собеседница НСН.

По ее словам, число мужчин, обращающихся в салоны красоты, также выросло.

«Количество обращений мужчин в салоны красоты увеличилось. Чаще всего обращаются с покраснениями лица, которые бывают из-за стресса. Причем, эти мужчины - пациенты, которые требуют внимания и помощи, здесь не идет речь об эстетике», - отметила врач.
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Яковлева заявила, что все необходимые косметические продукты есть в наличии.

«Все препараты есть, никаких «серых» схем не нужно. Все работает, мы пока ни в чем не нуждаемся. Есть много российских аналогов, которые ничуть не уступают по качеству, а цена на них ниже. В сфере бизнеса красоты высокая конкуренция, салоны красоты на каждом шагу, но вопрос к качеству. Есть косметические салоны, которые не оказывают медицинские услуги, оказывают только бытовые. Потребитель обязательно должен быть информирован в плане того, как он выбирает себе специалиста», - заключила эксперт.

Ранее Яковлева в беседе с «Радиоточкой НСН» заявила, что ботулотоксин применяется в медицине в минидозах и практически никогда не причиняет вреда организму, однако уколы ботокса показаны пациентам не моложе 18 лет.

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ФОТО: ТАСС / dpa
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