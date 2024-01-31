Нашли виноватого: Проблемы «Би-2» в Таиланде создал организатор концертов

«Обычно в подобных случаях миграционные службы обращаются к организатору мероприятия для применения соответствующих санкций согласно действующему законодательству. Но в данном случае внимание миграционных служб было сосредоточено исключительно на артистах», - говорится в заявлении компании.

На фоне признания о допущенной ошибке в оформлении документов руководство VPI Event также рассказало о «кампании отмены концертов под давлением российского консульства», которая, по уверению организатора мероприятий, началась в декабре.

«Из недавних выступлений были отменены гастроли Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) и Руслана Белого (признан в РФ иноагентом) как в Паттайе, так и на Пхукете», - отметили в пресс-службе.

Ранее, уверяют концертные деятели, в практике проведения мероприятий артистов не арестовывали – все сводилось к штрафам и другим санкциям по отношению к организаторам.

По состоянию на 31 января покинуть азиатскую страну смог только Егор Бортник (Лева Би-2, признан в РФ иноагентом) - он улетел в Израиль, остальные участники группы до сих пор находятся в миграционной тюрьме на 80 человек. Они могут оказаться в России.

РЕАКЦИЯ В ГОСДУМЕ

Российские депутаты не оставили без внимания историю с музыкантами. В частности, депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что артистов примут в России с «распростертыми объятиями», пригрозил им тюрьмой, и добавил, что «Би-2» скоро будет играть и петь «на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников». Об этом он написал в своем Telegram-канале.