Нашли виноватого: Проблемы «Би-2» в Таиланде создал организатор концертов
Компания VPI Event полностью возложила на себя ответственность за ошибку в неправильном оформлении виз.
Компания VPI Event, занимающаяся организацией концертов российских артистов, признала свою ошибку в оформлении виз, которая повлекла за собой нарушение миграционного законодательства Таиланда. В пресс-службе компании сообщили, что участникам группы сделали туристические визы, которые не позволяют вести трудовую деятельность на территории королевства.
«БИ-2» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОШИБКУ
У музыкантов на руках были все необходимые документы для проведения концертов на территории Таиланда, в том числе договоры и разрешения в соответствии с требованиями законодательства, заявили в пресс-службе VPI Event. Но для артистов были оформлены туристические визы - они и стали камнем преткновения в споре с властями Таиланда.
«Обычно в подобных случаях миграционные службы обращаются к организатору мероприятия для применения соответствующих санкций согласно действующему законодательству. Но в данном случае внимание миграционных служб было сосредоточено исключительно на артистах», - говорится в заявлении компании.
На фоне признания о допущенной ошибке в оформлении документов руководство VPI Event также рассказало о «кампании отмены концертов под давлением российского консульства», которая, по уверению организатора мероприятий, началась в декабре.
«Из недавних выступлений были отменены гастроли Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) и Руслана Белого (признан в РФ иноагентом) как в Паттайе, так и на Пхукете», - отметили в пресс-службе.
Ранее, уверяют концертные деятели, в практике проведения мероприятий артистов не арестовывали – все сводилось к штрафам и другим санкциям по отношению к организаторам.
По состоянию на 31 января покинуть азиатскую страну смог только Егор Бортник (Лева Би-2, признан в РФ иноагентом) - он улетел в Израиль, остальные участники группы до сих пор находятся в миграционной тюрьме на 80 человек. Они могут оказаться в России.
РЕАКЦИЯ В ГОСДУМЕ
Российские депутаты не оставили без внимания историю с музыкантами. В частности, депутат Госдумы Андрей Луговой заявил, что артистов примут в России с «распростертыми объятиями», пригрозил им тюрьмой, и добавил, что «Би-2» скоро будет играть и петь «на ложках и на металлических тарелках, выплясывая чечетку на глазах у сокамерников». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Позже в разговоре с НСН Луговой пояснил свою реакцию на произошедшее.
«Этот медийный скандал в Таиланде, безусловно, привлек мое внимание, мы сейчас внимательнее изучим, что и как они говорили. Тем более, есть шанс их принять на Родине, мы это сделаем с огромным удовольствием. Думаю, правоохранительные органы наблюдают за этой ситуацией и тоже готовы отреагировать. Я пока не знаю, может, и есть какие-то уголовные дела. Понаблюдаем. Интересно, конечно, что с ними там происходит. Говорят, что в миграционном лагере сидят. Пусть к нам сюда прилетают, на Родине ждем», - сказал депутат.
Накануне музыканты группы «Би-2» заявили, что их депортацию в Израиль отменили после визита российского консула. По словам артистов, у них уже были купленные билеты в европейскую страну, однако общаться с консулом они отказались.
Семь музыкантов коллектива являются гражданами РФ, при этом четверо из них имеют израильское гражданство, один участник группы является гражданином Австралии, еще один имеет паспорт США.
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