«Изучим и понаблюдаем»: Депутат Луговой рассказал, почему зол на «Би-2»

Ранее участников «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, семь музыкантов являются гражданами РФ, при этом четверо из них имеют гражданство Израиля, один участник группы — гражданин Австралии, еще один имеет паспорт США. Сообщалось, что четырех задержанных могут депортировать в Израиль. Луговой не отметает возможность забрать музыкантов в Россию.

«У нас в Госдуме есть комиссия по расследованию вмешательств во внутренние дела РФ. Действия, связанные и нацеленные на подрыв национальной безопасности государства, мы отслеживаем особенно. «Би-2» с самого начала конфликта заняли террористическую, проукраинскую позицию. Я не следил за каждым их шагом, у меня много других дел. Последнее время они что-то затихарились, но, видимо, нет возможности зарабатывать в Прибалтике, Европе, поэтому они попытались заработать в популярных у россиян туристических местах. Местные власти, которые с удовольствием принимают наших граждан, видимо, понимают, что нельзя давать возможность бесконтрольно выступать тем, кто пытается разжигать межнациональную рознь и вообще может спровоцировать те или иные конфликты», - отметил собеседник НСН.