«Изучим и понаблюдаем»: Депутат Луговой рассказал, почему зол на «Би-2»
Депутат Андрей Луговой в эфире НСН пообещал внимательнее изучить высказывания участников группы «Би-2» и пригласил их в Россию.
Назвавший музыкантов группы Би-2 "подонками" депутат Госдумы Андрей Луговой признался в интервью НСН, что до сих пор следил за ними не особо пристально – по долгу службы, но теперь внимательнее изучит их высказывания.
Ранее участников «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, семь музыкантов являются гражданами РФ, при этом четверо из них имеют гражданство Израиля, один участник группы — гражданин Австралии, еще один имеет паспорт США. Сообщалось, что четырех задержанных могут депортировать в Израиль. Луговой не отметает возможность забрать музыкантов в Россию.
«У нас в Госдуме есть комиссия по расследованию вмешательств во внутренние дела РФ. Действия, связанные и нацеленные на подрыв национальной безопасности государства, мы отслеживаем особенно. «Би-2» с самого начала конфликта заняли террористическую, проукраинскую позицию. Я не следил за каждым их шагом, у меня много других дел. Последнее время они что-то затихарились, но, видимо, нет возможности зарабатывать в Прибалтике, Европе, поэтому они попытались заработать в популярных у россиян туристических местах. Местные власти, которые с удовольствием принимают наших граждан, видимо, понимают, что нельзя давать возможность бесконтрольно выступать тем, кто пытается разжигать межнациональную рознь и вообще может спровоцировать те или иные конфликты», - отметил собеседник НСН.
По его словам, российские правоохранительные органы готовы встретить музыкантов в России, намекнув на возможные уголовные дела.
«Этот медийный скандал в Таиланде, безусловно, привлек мое внимание, мы сейчас внимательнее изучим, что и как они говорили. Тем более, есть шанс их принять на Родине, мы это сделаем с огромным удовольствием. Думаю, правоохранительные органы наблюдают за этой ситуацией и тоже готовы отреагировать. Я пока не знаю, может, и есть какие-то уголовные дела. Понаблюдаем. Интересно, конечно, что с ними там происходит. Говорят, что в миграционном лагере сидят. Пусть к нам сюда прилетают, на Родине ждем», - заключил депутат.
Ранее звездный адвокат Сергей Жорин допустил, что участники группы «Би-2» по возвращении в Россию не смогут избежать уголовной ответственности. По его мнению, скорее всего, музыкантов изначально задержат по административной статье, а после доследственной проверки будет возбуждено уголовное дело.
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