Группа «Би-2»: Депортацию в Израиль отменили после визита российского консула
Участники группы «Би-2» сообщили, что их депортацию в Израиль отменили после визита российского консула.
По словам музыкантов, у них уже были купленные билеты в Израиль. С консулом РФ участники коллектива общаться отказались.
«Участники группы продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек», — говорится в сообщении.
Ранее участников «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, семь музыкантов являются гражданами РФ, при этом четверо из них имеют гражданство Израиля, один участник группы — гражданин Австралии, еще один имеет паспорт США. Сообщалось, что четырех задержанных могут депортировать в Израиль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru