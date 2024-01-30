Группа «Би-2»: Депортацию в Израиль отменили после визита российского консула

По словам музыкантов, у них уже были купленные билеты в Израиль. С консулом РФ участники коллектива общаться отказались.

«Участники группы продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек», — говорится в сообщении.



Ранее участников «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, семь музыкантов являются гражданами РФ, при этом четверо из них имеют гражданство Израиля, один участник группы — гражданин Австралии, еще один имеет паспорт США. Сообщалось, что четырех задержанных могут депортировать в Израиль.

