Солиста «Би-2» Леву обнаружили в аэропорту Таиланда
Солист группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, внесён в реестр террористов и экстремистов, признан в РФ иноагентом) был замечен в аэропорту Бангкока.
Как пишут «Известия», опубликовавшие снятое в воздушной гавани видео, музыкант в сопровождении нескольких человек готовился к вылету из Таиланда в израильский Тель-Авив.
Ранее участников «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже музыканты, четверо из которых являются гражданами Израиля, заявили, что их депортацию в еврейское государство отменили после визита российского консула.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru