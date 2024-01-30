Солиста «Би-2» Леву обнаружили в аэропорту Таиланда

Солист группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, внесён в реестр террористов и экстремистов, признан в РФ иноагентом) был замечен в аэропорту Бангкока.

«Изучим и понаблюдаем»: Депутат Луговой рассказал, почему зол на «Би-2»

Как пишут «Известия», опубликовавшие снятое в воздушной гавани видео, музыкант в сопровождении нескольких человек готовился к вылету из Таиланда в израильский Тель-Авив.

Ранее участников «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже музыканты, четверо из которых являются гражданами Израиля, заявили, что их депортацию в еврейское государство отменили после визита российского консула.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкантыИзраильТаиландБи-2

Горячие новости

Все новости

партнеры