Солиста «Би-2» Леву обнаружили в аэропорту Таиланда

Как пишут «Известия», опубликовавшие снятое в воздушной гавани видео, музыкант в сопровождении нескольких человек готовился к вылету из Таиланда в израильский Тель-Авив.

Ранее участников «Би-2» задержали в Таиланде за проведение концерта без необходимого разрешения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже музыканты, четверо из которых являются гражданами Израиля, заявили, что их депортацию в еврейское государство отменили после визита российского консула.