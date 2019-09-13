«НАШИ В ГОРОДЕ» на РЕН ТВ: Древнерусский драм-н-бэйс, каверы Цоя и рок-н-ролл

В телеверсии концерта зрители увидят, с каким азартом можно водить хороводы под древнерусские драм-н-бэйс ритмы от «Нейромонаха Феофана» и отрываться под кавер на песню Виктора Цоя от Zdob si Zdub, как оставаться «вечно молодыми» вместе с Сергеем Бобунцом и выбирать «маршруты московские» с Александром Ф. Скляром. А также, что значит «жечь» вместе с «Арией», «играть рок» с группой «Пилот» и завершать фестиваль вместе с главным московским хулиганом и рок-н-ролльщиком Гариком Сукачёвым.

Кроме них, за два дня на сцене городского фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» выступили Вадим Самойлов, «Альянс», «Ундервуд», «Секрет», Валерий Сюткин, Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «НАИВ», «СЛОТ», и другие.

Оупен-эйр «НАШИ В ГОРОДЕ» 17 лет остается флагманом фестивальной жизни двух столиц и одним из самых любимых городских мероприятий жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Прочитать о том, как проходил фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» также можно на сайте НСН.

