«НАШИ В ГОРОДЕ». День первый: От дебюта «Альянса» до классики Вадима Самойлова
НСН показывает, как «Наши в городе» поздравляли Москву с 872-летием.
7 и 8 сентября в центре Москвы прошёл масштабный фестиваль «Наши в городе». В этом году рок-музыканты поздравляли столицу с 872-летием. В первый день на проспекте Академика Сахарова собралось 100 тысяч человек. Перед публикой выступили группа «Альянс», «Мураками», «Ундервуд», Александр Ф. Скляр, Найк Борзов, Вадим Самойлов и другие.
1. Открыла первый день фестиваля группа «Альянс». Как поделился с НСН лидер коллектива Игорь Журавлёв, для музыкантов это было дебютное выступление на дне рождения столицы. «Несмотря на то, что мы играем не рок-музыку, она не требует какого-то угара. Тем не менее, был очень теплый прием», — признался музыкант.ФОТО: Анастасия Михайлова
2. Диляра Вагапова — частый гость на «Нашествии». В этом году группа «Мураками» порадовала фанатов и на open-air, и на after-party!ФОТО: Анастасия Михайлова
3. Следом на сцену вышла группа «Ундервуд». Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко исполнили в честь дня рождения Москвы лучшие хиты, как и обещали.ФОТО: Анастасия Михайлова
4. Иван Демьян из «7Б» в преддверии фестиваля назвал его продолжением не только «Нашествия», но и лета, с которым в календарные дни москвичам не очень-то повезло.ФОТО: Анастасия Михайлова
5. К слову, оба дня фестиваля в столице было не по-осеннему тепло. Хорошая погода привлекла к празднованию целые семьи — многие приобщали к року подрастающее поколение!ФОТО: Анастасия Михайлова
6. Группа «Горшенёв», представившая на «Нашествии» новые песни, в центре столицы решила не экспериментировать. «На фестивале, где мы играем меньше часа, исполняем только хиты», — признался НСН лидер коллектива Алексей Горшенёв.ФОТО: Анастасия Михайлова
7. Следом за нуаровым роком из Северной столицы пришло время зажигательных танцев под Zdob Si Zdub! Группа родом из солнечной Молдавии добавила нотку летней беззаботности в общее празднование.ФОТО: Анастасия Михайлова
8. Представители Ленинградского рок-клуба поздравили Москву бессмертными хитами: на сцене вновь собралась группа «Секрет».ФОТО: Анастасия Михайлова
9. Не обошлось и без самого загадочного музыканта из «Наших»: сэтом порадовал горожан Нейромонах Феофан. По традиции с медведем и диджеем Никодимом.ФОТО: Анастасия Михайлова
В более привычное для москвичей звучание вернул русло праздника Александр Ф. Скляр.ФОТО: Анастасия Михайлова
Найк Борзов накануне выступления отметил, что в этом году в стране происходит «безумно рекордное количество фестивалей». Городские, по его словам, имеют особый колорит.ФОТО: Анастасия Михайлова
Завершился первый день празднования выступлением Вадима Самойлова. Публика с удовольствием вспомнила хиты «Агаты Кристи» и разошлась в ожидании второго дня рок-удовольствий!ФОТО: Анастасия Михайлова
Подробно обо всех деталях празднования читайте в сюжете НСН «НАШИ В ГОРОДЕ». Добавим, что за два дня в общей сложности фестиваль посетили более 220 тысяч человек.
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