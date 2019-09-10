«НАШИ В ГОРОДЕ». День первый: От дебюта «Альянса» до классики Вадима Самойлова

1. Открыла первый день фестиваля группа «Альянс». Как поделился с НСН лидер коллектива Игорь Журавлёв, для музыкантов это было дебютное выступление на дне рождения столицы. «Несмотря на то, что мы играем не рок-музыку, она не требует какого-то угара. Тем не менее, был очень теплый прием», — признался музыкант. ФОТО: Анастасия Михайлова

2. Диляра Вагапова — частый гость на «Нашествии». В этом году группа «Мураками» порадовала фанатов и на open-air, и на after-party! ФОТО: Анастасия Михайлова

3. Следом на сцену вышла группа «Ундервуд». Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко исполнили в честь дня рождения Москвы лучшие хиты, как и обещали. ФОТО: Анастасия Михайлова

4. Иван Демьян из «7Б» в преддверии фестиваля назвал его продолжением не только «Нашествия», но и лета, с которым в календарные дни москвичам не очень-то повезло. ФОТО: Анастасия Михайлова

5. К слову, оба дня фестиваля в столице было не по-осеннему тепло. Хорошая погода привлекла к празднованию целые семьи — многие приобщали к року подрастающее поколение! ФОТО: Анастасия Михайлова

6. Группа «Горшенёв», представившая на «Нашествии» новые песни, в центре столицы решила не экспериментировать. «На фестивале, где мы играем меньше часа, исполняем только хиты», — признался НСН лидер коллектива Алексей Горшенёв. ФОТО: Анастасия Михайлова

7. Следом за нуаровым роком из Северной столицы пришло время зажигательных танцев под Zdob Si Zdub! Группа родом из солнечной Молдавии добавила нотку летней беззаботности в общее празднование. ФОТО: Анастасия Михайлова

8. Представители Ленинградского рок-клуба поздравили Москву бессмертными хитами: на сцене вновь собралась группа «Секрет». ФОТО: Анастасия Михайлова

9. Не обошлось и без самого загадочного музыканта из «Наших»: сэтом порадовал горожан Нейромонах Феофан. По традиции с медведем и диджеем Никодимом. ФОТО: Анастасия Михайлова

В более привычное для москвичей звучание вернул русло праздника Александр Ф. Скляр. ФОТО: Анастасия Михайлова

Найк Борзов накануне выступления отметил, что в этом году в стране происходит «безумно рекордное количество фестивалей». Городские, по его словам, имеют особый колорит. ФОТО: Анастасия Михайлова