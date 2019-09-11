«НАШИ В ГОРОДЕ». День второй: Музыканты устроили столичный разгуляй
НСН собрала лучшие фото с выступлений артистов во второй день празднования 872-летия Москвы.
Второй день фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» собрал уже к середине программы по меньшей мере 34 тысячи зрителей. За двое суток столичную площадку на проспекте Академика Сахарова посетили более 220 тысяч человек. Горожан и гостей столицы поздравили «Ария», «СЛОТ», «Пилот», Валерий Сюткин, Сергей Бобунец и другие.
Второй день фестиваля начался с выступления группы «Конец фильма». Лидер коллектива Евгений Феклистов в беседе НСН пошутил насчёт погоды — «Лето продолжается. Как будто Шуфутинский сделал то, что пытался сделать многие годы – изобрел День сурка. Мне кажется, снова лето», — поделился артист.ФОТО: Анастасия Михайлова
Продолжил столичный разгуляй в честь дня рождения Москвы настоящий стиляга Валерий Сюткин. Как полагается, с танцами!ФОТО: Анастасия Михайлова
К слову, отплясывал не только сам артист, но и духовая секция коллектива.ФОТО: Анастасия Михайлова
В подарок Москве и горожанам приготовил «нетленную программу» лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.ФОТО: Анастасия Михайлова
Следом на сцену вышли белорусские музыканты группы Trubetskoy и их лидер Павел Булатников.ФОТО: Анастасия Михайлова
В этот жаркий сентябрьский день дым стоял над проспектом Сахарова трубой! Эмоции зашкаливали!ФОТО: Анастасия Михайлова
Сергей Бобунец, порадовавший соскучившихся фанатов на «Нашествии», не увильнул и от поздравления столицы с днём рождения.ФОТО: Анастасия Михайлова
Ольга Кормухина в беседе с НСН не просто поздравила столицу, но и даровала ей титул самого музыкального города.ФОТО: Анастасия Михайлова
Вместе с Кормухиной на сцену вышел Алексей Белов.ФОТО: Анастасия Михайлова
На смену женскому вокалу пришёл весёлый панк-рок от Александра «Чачи» Иванова и группы «НАИВ».ФОТО: Анастасия Михайлова
Ближе к финалу вечера программа становилась всё горячее! Зажгла площадь солистка группы «СЛОТ» Дария «Нуки» Ставрович.ФОТО: Анастасия Михайлова
Музыканты не отказали себе в соблюдении новой традиции последних лет и сделали селфи на фоне многотысячной толпы поклонников!ФОТО: Анастасия Михайлова
А тем временем на сцену вышла «Ария». Рок к вечеру тяжелел и практически, как поётся в одной из песен группы, — «Горел асфальт!».ФОТО: Анастасия Михайлова
Но у тяжеловесов рока нашлись для столицы в день её рождения и лиричные песни. Разумеется, в исполнении солиста «Арии» Михаила Житнякова.ФОТО: Анастасия Михайлова
Почти под занавес грандиозного фестиваля поздравил столицу гуру из города на Неве — лидер группы «Пилот» Илья Чёрт. В беседе с НСН он потом признался, что Москва поразила его единением публики, как правило, не свойственным городским фестивалям.ФОТО: Анастасия Михайлова
Завершился второй день поздравлений сэтом Гарика Сукачёва и праздничным салютом.ФОТО: Анастасия Михайлова
Напомним, ранее НСН показала, как прошёл первый день фестиваля. Подробности и комментарии артистов читайте в специальном разделе «Наши в городе».
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