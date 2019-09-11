«НАШИ В ГОРОДЕ». День второй: Музыканты устроили столичный разгуляй

Второй день фестиваля начался с выступления группы «Конец фильма». Лидер коллектива Евгений Феклистов в беседе НСН пошутил насчёт погоды — «Лето продолжается. Как будто Шуфутинский сделал то, что пытался сделать многие годы – изобрел День сурка. Мне кажется, снова лето», — поделился артист. ФОТО: Анастасия Михайлова

Продолжил столичный разгуляй в честь дня рождения Москвы настоящий стиляга Валерий Сюткин. Как полагается, с танцами! ФОТО: Анастасия Михайлова

К слову, отплясывал не только сам артист, но и духовая секция коллектива. ФОТО: Анастасия Михайлова

В подарок Москве и горожанам приготовил «нетленную программу» лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. ФОТО: Анастасия Михайлова

Следом на сцену вышли белорусские музыканты группы Trubetskoy и их лидер Павел Булатников. ФОТО: Анастасия Михайлова

В этот жаркий сентябрьский день дым стоял над проспектом Сахарова трубой! Эмоции зашкаливали! ФОТО: Анастасия Михайлова

Сергей Бобунец, порадовавший соскучившихся фанатов на «Нашествии», не увильнул и от поздравления столицы с днём рождения. ФОТО: Анастасия Михайлова

Ольга Кормухина в беседе с НСН не просто поздравила столицу, но и даровала ей титул самого музыкального города. ФОТО: Анастасия Михайлова

Вместе с Кормухиной на сцену вышел Алексей Белов. ФОТО: Анастасия Михайлова

На смену женскому вокалу пришёл весёлый панк-рок от Александра «Чачи» Иванова и группы «НАИВ». ФОТО: Анастасия Михайлова

Ближе к финалу вечера программа становилась всё горячее! Зажгла площадь солистка группы «СЛОТ» Дария «Нуки» Ставрович. ФОТО: Анастасия Михайлова

Музыканты не отказали себе в соблюдении новой традиции последних лет и сделали селфи на фоне многотысячной толпы поклонников! ФОТО: Анастасия Михайлова

А тем временем на сцену вышла «Ария». Рок к вечеру тяжелел и практически, как поётся в одной из песен группы, — «Горел асфальт!». ФОТО: Анастасия Михайлова

Но у тяжеловесов рока нашлись для столицы в день её рождения и лиричные песни. Разумеется, в исполнении солиста «Арии» Михаила Житнякова. ФОТО: Анастасия Михайлова

Почти под занавес грандиозного фестиваля поздравил столицу гуру из города на Неве — лидер группы «Пилот» Илья Чёрт. В беседе с НСН он потом признался, что Москва поразила его единением публики, как правило, не свойственным городским фестивалям. ФОТО: Анастасия Михайлова