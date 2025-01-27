Автор «Сигма Боя» отверг обвинения Европарламента в политической пропаганде
Соавтор хита «Сигма Бой» Михаил Чертищев, отец одной из исполнительниц песни Светланы Чертищевой (Бэтси), заявил, что композиция не содержит политических посылов.
В беседе с газетой «Коммерсантъ» он пояснил, что трек задумывался как вирусная подростковая песня о взаимоотношениях мальчиков и девочек.
Ранее депутат Европарламента от партии Volt Нела Риль предложила запретить «Сигма Боя», обвинив его в продвижении патриархальных и пророссийских взглядов.
Песня, исполненная российскими блогершами 11-летней Бэтси и 12-летней Марией Янковской, вышла в октябре 2024 года. 15 января она вошла в топ-10 лучших танцевальных треков чарта Billboard, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru