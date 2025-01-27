Автор «Сигма Боя» отверг обвинения Европарламента в политической пропаганде

Соавтор хита «Сигма Бой» Михаил Чертищев, отец одной из исполнительниц песни Светланы Чертищевой (Бэтси), заявил, что композиция не содержит политических посылов.

В беседе с газетой «Коммерсантъ» он пояснил, что трек задумывался как вирусная подростковая песня о взаимоотношениях мальчиков и девочек.