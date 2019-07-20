«НАШЕСТВИЕ-2019» глазами гостей фестиваля
Гости фестиваля «Нашествие» активно выкладывают фотографии с Главного приключения года в Инстаграм. НСН собрала самые интересные публикации с поля фестиваля.
Крупнейший в России музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в 2019 году празднует свое 20-летие. За это время open-air прошёл грандиозный путь: от «безбашенного рок-слёта» до мультиформатного, современного и комфортного культурного события, куда приезжают не только давние ценители русского рока, но и новое поколение зрителей. Для зрителей помимо музыки подготовлены десятки развлекательных площадок, активных, спортивных и познавательных зон. Одной из новинок юбилейного «НАШЕСТВИЯ» стал павильон «Роскосмоса». Гости смогут увидеть запуск космической ракеты с Земли в прямом эфире на экранах Главной сцены, пообщаться с космонавтами МКС и пройти первоначальный отбор в отряд космонавтов. О том, как празднуют юбилей «Главного приключения года» в соцсети Instagram рассказали сами гости фестиваля.
Напомним, «НАШЕСТВИЕ» – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио».
В этом году участниками юбилейной программы стали ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Мураками и многие-многие другие.
Ранее руководитель проектов в Центре подготовки космонавтов Полина Бурлуцкая в эфире НСН рассказала подробнее о том, что ждет гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Германии антироссийские санкции признали вредными для Европы
- МИД Украины поблагодарил российское посольство за карту с украинским Крымом
- Стало известно, почему украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
- Названы самые невостребованные профессии в России
- Украинский министр назвал указ Зеленского цирком