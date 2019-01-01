Нашествие - 2019

Каждый пятый – космонавт. В «Роскосмосе» оценили состояние гостей фестиваля «Нашествие»

19 июля22:21

Руководитель проектов в Центре подготовки космонавтов рассказала НСН, какие требования предъявляют к будущим космонавтам в специальном павильоне в Большом Завидово.

Крупнейший в стране музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ» в 2019 году празднует 20-летие. За это время open-air прошёл грандиозный путь: от «безбашенного рок-слёта» до мультиформатного, современного и комфортного культурного события, куда приезжают не только давние ценители русского рока, но и новое поколение зрителей.

Кроме музыки зрителей ждут десятки развлекательных площадок, активных, спортивных и познавательных зон. Одной из новинок юбилейного «НАШЕСТВИЯ» стал павильон «Роскосмоса». Гости «Главного приключения года» смогут увидеть запуск космической ракеты с Земли в прямом эфире на экранах Главной сцены, пообщаться с космонавтами МКС и пройти первоначальный отбор в отряд космонавтов, рассказала НСН руководитель проектов в Центре подготовки космонавтов Полина Бурлуцкая.

«НАШЕСТВИЕ» выйдет на связь с МКС

«В этом году мы объявляем открытый набор в отряд космонавтов. Каждый желающий может попробовать свои силы, заявить об этом. Здесь наши ведущие психологи, люди, которые работают с космонавтами. Мы тестируем людей. Сначала проверяется их физическая подготовка на тренажерах, потом психологическая. Если им это удается, то они получают сертификат, что они могут приехать в Центр подготовки космонавтов и там попробовать себя в отборе уже в настоящий отряд космонавтов. Если идти по настоящему – это уже серьезнейший отбор. Медики, которые проверяют все-все-все абсолютно. А если говорить о поверхностном, первоначальном – здесь на фестивале очень много крепких ребят и девушек. Из всех, кого мы проверяли, скажем так, каждый пятый потенциально может попробовать подать заявление в настоящий отряд, и это классно, на мой взгляд», - добавила она.

Ранее старший тренер-преподаватель Центра подготовки космонавтов Александр Сердюк рассказал НСН, что в развлекательную программу павильона «Роскосмос» входил еще и батут, но изделие не выдержало веса желающих отправиться с него в космос.

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ФОТО: НСН
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