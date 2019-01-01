«НАШЕСТВИЕ» могут продлить на шесть дней

Во дворце культуры имени Горбунова проходит пресс-конференция, посвящённая фестивалю «НАШЕСТВИЕ-2019». В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах.

Генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва рассказала в эфире НСН, что в этом году фестиваль «НАШЕСТВИЕ» будет длиться на протяжении четырех дней. По ее словам, это может стать традицией, если гости проявят интерес.

«По поводу четырех дней фестиваля…А почему бы нет? Мне кажется, у нас в этом году будет очень большое количество людей в четверг. Если люди готовы приезжать к нам в четверг, то мы готовы делать четыре дня, пять дней, шесть! Может быть, больше. Так что думаю, да, это может стать традицией», - рассказала она.

Ранее стало известно, что в этом году сразу несколько коллективов решили отметить на юбилейном фестивале «НАШЕСТВИЕ» юбилей своих знаковых альбомов. В их числе – группа «Пилот». Прошло ровно 15 лет с момента выхода любимого всеми альбома «Рыба, крот и свинья». Правда, по словам Ильи Чёрта, заглянувшего в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», праздновать эту дату его буквально заставили. Кто заставил, и чего ждать зрителям фестиваля от команды «Пилот», - ответы на эти вопросы только на НСН.

