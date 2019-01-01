Кормухина: На «Нашествии» нужно «мочить сразу»!

В этом году крупнейший всероссийский музыкальный фестиваль под открытым небом «НАШЕСТВИЕ» отметит свое 20-летие. Самый масштабный и посещаемый фестиваль в России и ближнем зарубежье в 2019 году соберет всех самых именитых музыкантов страны сразу на трёх сценах.

Певица Ольга Кормухина в эфире НСН рассказала, что «Нашествие», помимо музыкальной составляющей, является еще и отличным поводом встретиться с коллегами.

«На "Нашествии" есть возможность неожиданно встретиться с людьми, с которыми сто лет не видишься. Иногда эти встречи дают импульсы, которые затем превращаются в оригинальные идеи в творчестве. "Нашествие" – это всегда хороший такой человеческий сэйшн. Тем, кто будет в первый раз выступать на фестивале, нужно не бояться, как говорит мне Леша Белов, "мочить сразу" еще из-за кулис. А гостям побольше здоровья, чтобы хватило и на бессонные ночи, и на активную дневную и вечернюю жизнь», - пожелала она.

Ранее лидер группы «7Б» Иван Демьян рассказал НСН о своем первом «Нашествии». «Это было Раменское, все четко помню, очки сползли с меня, на губе остались, и это фото так потом и мелькало», - вспоминал он.

