«Народ был возмущен!»: Маргарита Пушкина раскрыла секреты работы с Margenta, «Арией» и Кипеловым

- Я пишу всё для тех же: Кипелова, «Арии». С «Мастером» мы разошлись, хотя они до сих пор поют мои песни, те же «Кресты», «Пепел», потому что они стали хитами. Есть несколько моих текстов и в новом альбоме отколовшейся от «Мастера» группы Андрея Большакова «Воля и разум». В «Кипелове» только мои тексты в основном. Он сам иногда что-то правит и выступает, как соавтор, но, практически все моё. В «Арии» есть и другие авторы, при этом я работаю с их бас-гитаристом Виталием Дубининым, мы с ним сольник выпустили, там полностью мои тексты. Это по старой дружбе, мы друг друга хорошо знаем, поэтому работать не так тяжело. У Сергея Терентьева группа «Артерия», я с ним сейчас не работаю. Невозможно со всеми работать, да и, честно говоря, уже не так интересно. Потому что музыка идет вперед, очень много всего нового, а они держатся в старых рамках.

- А как был создан ваш проект Margenta, что означает это название?

- Название Margenta составлено из имен тех людей, которые начинали все это дело. Маргарита, естественно, Геннадий Матвеев – это был у нас довольно известный клавишник, а также бас-гитарист группы «СС-20» Игорь Тарасов. В первом альбоме я, извините, сама что-то пела, назывался он «Отлетались», смешной альбом получился. Там мне помогал Артур Беркут и даже, по-моему, Алик Грановский из «Мастера» что-то на басу подыгрывал. Это был 2002 год, я думала, что это одноразовая акция. Мы хотели пошутить и пошутили: как всегда бывает в моей жизни, все это имело продолжение. Через несколько лет, сидя на даче на крылечке, я подумала: а почему я всю жизнь пишу «рыбы» на готовые мелодии с аранжировкой и все делаю по требованию музыкантов? То есть, если я пишу какой-то текст, а если он не подходит, я его переделываю 15-20 раз. Надоело! Я решила, а почему бы не попробовать найти людей, которые могут писать то, что мне надо, как я это представляю, на готовые тексты. Вот так в 2007 году вышел альбом «Династия посвященных». Это был эксперимент. Было задумано, что это студийный проект с плавающим составом, а звучать там может не только приевшийся хэви-метал, но и прог-рок, арт-рок и все, что угодно.

- Какие известные музыканты участвовали в вашем проекте? Были ли среди них участники «Арии» или Валерий Кипелов?

- В начале к нам подключился известный гитарист Сергей Терентьев - он и в «Арии» был, и у Кипелова, и до этого у него большой сложный список, прекрасный гитарист. Он посоветовал обратиться к композитору и бас-гитаристу Сергею Скрипникову, и у нас пошло-поехало. Мы выпустили несколько альбомов, причем в музыкальном плане это были различные направления, за что мы от аудитории и получили. Когда вышла первая «Династия», народ был возмущен: что это такое, зачем эти все сложности, потому что музыка там была достаточно сложная, стихи тоже непростые - не любовь-морковь, а такая готика и в поэзии, и в музыке. «Династия посвященных» у нас закончилась в 2018 году рок-оперой «Окситания», после чего Скрипников ушел в свободный полет.

На первых этапах надо было как-то привлечь людей, аудиторию. Кипелов и Беркут – это имена, но с Кипеловым очень трудно договориться, он не очень охотно идет на разные коллаборации, а вот Беркут - более сговорчивый. У нас и Миша Житняков пел. Собственно, после участия во второй «Династии», альбоме «Дети Савонаролы», его и взяли в «Арию». То есть у нас получается такая лаборатория.

- Кто входит в состав Margenta сегодня, чем примечателен ваш новый альбом?