«Народ был возмущен!»: Маргарита Пушкина раскрыла секреты работы с Margenta, «Арией» и Кипеловым
Легендарная рок-поэтесса сказала в эфире НСН, что пишет сегодня почти все тексты для «Кипелова» и часть для «Арии», но разошлась с «Мастером», отметив, что фанаты не были довольны готикой, заменившей в ее проекте «любовь-морковь».
Поэтесса Маргарита Пушкина в интервью НСН рассказала о сотрудничестве со звездами российской метал-сцены и собственном проекте Margenta, в рамках которого недавно вышел новый альбом под названием «Акустика».
- Расскажите, с каким музыкантами вы сотрудничаете сегодня, это по-прежнему группы «Ария», «Мастер» и Валерий Кипелов?
- Я пишу всё для тех же: Кипелова, «Арии». С «Мастером» мы разошлись, хотя они до сих пор поют мои песни, те же «Кресты», «Пепел», потому что они стали хитами. Есть несколько моих текстов и в новом альбоме отколовшейся от «Мастера» группы Андрея Большакова «Воля и разум». В «Кипелове» только мои тексты в основном. Он сам иногда что-то правит и выступает, как соавтор, но, практически все моё. В «Арии» есть и другие авторы, при этом я работаю с их бас-гитаристом Виталием Дубининым, мы с ним сольник выпустили, там полностью мои тексты. Это по старой дружбе, мы друг друга хорошо знаем, поэтому работать не так тяжело. У Сергея Терентьева группа «Артерия», я с ним сейчас не работаю. Невозможно со всеми работать, да и, честно говоря, уже не так интересно. Потому что музыка идет вперед, очень много всего нового, а они держатся в старых рамках.
- А как был создан ваш проект Margenta, что означает это название?
- Название Margenta составлено из имен тех людей, которые начинали все это дело. Маргарита, естественно, Геннадий Матвеев – это был у нас довольно известный клавишник, а также бас-гитарист группы «СС-20» Игорь Тарасов. В первом альбоме я, извините, сама что-то пела, назывался он «Отлетались», смешной альбом получился. Там мне помогал Артур Беркут и даже, по-моему, Алик Грановский из «Мастера» что-то на басу подыгрывал. Это был 2002 год, я думала, что это одноразовая акция. Мы хотели пошутить и пошутили: как всегда бывает в моей жизни, все это имело продолжение. Через несколько лет, сидя на даче на крылечке, я подумала: а почему я всю жизнь пишу «рыбы» на готовые мелодии с аранжировкой и все делаю по требованию музыкантов? То есть, если я пишу какой-то текст, а если он не подходит, я его переделываю 15-20 раз. Надоело! Я решила, а почему бы не попробовать найти людей, которые могут писать то, что мне надо, как я это представляю, на готовые тексты. Вот так в 2007 году вышел альбом «Династия посвященных». Это был эксперимент. Было задумано, что это студийный проект с плавающим составом, а звучать там может не только приевшийся хэви-метал, но и прог-рок, арт-рок и все, что угодно.
- Какие известные музыканты участвовали в вашем проекте? Были ли среди них участники «Арии» или Валерий Кипелов?
- В начале к нам подключился известный гитарист Сергей Терентьев - он и в «Арии» был, и у Кипелова, и до этого у него большой сложный список, прекрасный гитарист. Он посоветовал обратиться к композитору и бас-гитаристу Сергею Скрипникову, и у нас пошло-поехало. Мы выпустили несколько альбомов, причем в музыкальном плане это были различные направления, за что мы от аудитории и получили. Когда вышла первая «Династия», народ был возмущен: что это такое, зачем эти все сложности, потому что музыка там была достаточно сложная, стихи тоже непростые - не любовь-морковь, а такая готика и в поэзии, и в музыке. «Династия посвященных» у нас закончилась в 2018 году рок-оперой «Окситания», после чего Скрипников ушел в свободный полет.
На первых этапах надо было как-то привлечь людей, аудиторию. Кипелов и Беркут – это имена, но с Кипеловым очень трудно договориться, он не очень охотно идет на разные коллаборации, а вот Беркут - более сговорчивый. У нас и Миша Житняков пел. Собственно, после участия во второй «Династии», альбоме «Дети Савонаролы», его и взяли в «Арию». То есть у нас получается такая лаборатория.
- Кто входит в состав Margenta сегодня, чем примечателен ваш новый альбом?
- Практически всю музыку пишет совершенно сумасшедший композитор, которому можно позвонить в любое время и сказать: а ты знаешь, вот у меня идея, это Александр Корпусев, человек с огромным музыкальным кругозором, с консерваторским образованием, работать с ним одно удовольствие. Плюс у нас есть костяк вокалистов, ядро «ветеранов Маргенты», как мы их называем. Но при этом мы можем провести в рамках нашего проекта вокальный конкурс. Выкладываем в соцсетях какую-нибудь песню, предлагаем спеть, таким образом ищем новых молодых ребят. Например, у меня еще в проекте есть мальчик, Федя Сорокин, который принимал участие в детском «Голосе». Он там пел «Беспечного ангела», песню «Арии», которая является кавером на голландскую группу Golden Earring. Я послушала: потрясающий мальчик с хорошим голосом и очень артистичный. Ну а что касается альбома, мы никогда не давали живых концертов, но 27 марта этого года сделали квартирник, провели акустический концерт. Это был первый опыт, мы очень переживали, но оказалось, что очень многие хотят увидеть «Маргенту» вживую. После этого мы решили выпустить песни с квартирника, плюс записать новые, и в конец сентября вышел альбом «Акустика». По стилистике мы не зацикливаемся на хэви-металле, с которым связано мое имя - это не «Ария» или Iron Maiden - там есть отсылки к более серьезным группам: и к Muse, и старому року «золотых времен», это такая синтетическая вещь.
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