Группа «Воля и разум» выпустила дебютный альбом

В новый релиз вошли 11 песен основного трек-листа и один бонус-трек «Мастерская снов». На песню «Грешник или святой» в скором времени будет представлен видеоклип.

Трое бывших участников российской хэви-метал группы «Мастер» объединились в новом коллективе, который получил название «Воля и разум».

Ранее один из музыкантов новой группы «Воля и разум», экс-участник коллективов «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк в пресс-центре НСН заявил, что рок-музыка в России сегодня переживает подъем, но еще есть куда стремиться.

