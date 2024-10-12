Группа «Воля и разум» выпустила дебютный альбом
Рок-группа «Воля и разум» представила новый альбом под названием «Иди на свет».
В новый релиз вошли 11 песен основного трек-листа и один бонус-трек «Мастерская снов». На песню «Грешник или святой» в скором времени будет представлен видеоклип.
Трое бывших участников российской хэви-метал группы «Мастер» объединились в новом коллективе, который получил название «Воля и разум».
Ранее один из музыкантов новой группы «Воля и разум», экс-участник коллективов «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк в пресс-центре НСН заявил, что рок-музыка в России сегодня переживает подъем, но еще есть куда стремиться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru