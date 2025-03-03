Шевчук собрал около 42 миллионов рублей на выпуск альбомов «ДДТ» на виниле
Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук собрал 41,5 миллиона рублей на выпуск альбомов группы ДДТ на виниле в рамках краудфандинговой компании на платформе Planeta.ru.
Как рассказал музыкант, в рамках переиздания будет обновлен мастеринг звука и оформление пластинок. На данный момент тиражи LP и сопутствующая полиграфия уже находятся в производстве. Также продолжается разработка коллекционных боксов для виниловых пластинок и CD.
При этом в марте-апреле производственные процессы намерены завершить, начав рассылку заказов.
Ранее сообщалось, что по итогу 2024 года россияне потратили на поддержку музыкантов на краудфандинговой платформе Planeta.ru свыше 70 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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