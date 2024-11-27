«Нам не могут указывать!»: Лидер «Крематория» о новом альбоме и моде на коллаборации

«Это был не совсем сольный концерт "Крематория", а выступление в стиле фест. Мы пригласили выступить несколько команд, которые прошли очень серьезный конкурс, поэтому получился такой «фестивальный концерт». Выступил наш скрипач со своей группой "Луноход’ы", спел песню "When I'm Sixty-Four" с вольным переводом на русский, это было очень трогательно. Группа "Спать на потолке" сделала очень интересную версию песни "Сексуальная кошечка". Я никогда не представлял, что в этой песне вообще возможны барабаны, но получилось очень интересно. Потом еще девушка в кошачьем костюме прыгала по сцене, это было очень красиво. Также выступила Адель со своей группой "Адель Star и Нейросеть group". Десять лет девочке, при этом они начали с песни "Black Dog" Led Zeppelin, да так мощно, так красиво, что я очень рад, что мы их нашли. Будет ли у нас большой фестиваль, как "Кинчев фест"? Это более широкий фестиваль, а мы все-таки делаем фестиваль внутри «Крематория», выбираем людей, которые нравятся нам. Мы хотим показать всем новых талантливых ребят. Надеюсь, всем понравилось», - сказал Григорян.

По его словам, группа не планирует делать коллабораций с музыкантами других стилей наподобие Шнура с Инстасамкой.

«В этом плане мы, наверное, замкнутая группа, потому что нам это не очень интересно. Я просто не понимаю, что мы можем достичь вот таким, кроме какого-то информационного повода. Если возвращаться взглядом в прошлое, то у нас список совместных работ не очень большой. Есть несколько каверов на песни Майка Науменко, одна неудачная переделка песни Цоя, были еще некоторые песни Романова. Иногда нам даже приходилось отказываться, потому что зачем тратить время на то, что неинтересно. Нам пока интересно вариться в собственном соку», - признался лидер «Крематория».

На фоне дискуссии о дефиците новых идей Григорян заверил, что у его группы с этим все хорошо, пообещав новый альбом уже в будущем году.