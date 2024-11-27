«Нам не могут указывать!»: Лидер «Крематория» о новом альбоме и моде на коллаборации
«Крематорию» не интересны «проекты ради инфоповода», новых мыслей хватает, а в 2025 году планируется выход нового альбома, сказал в эфире НСН Армен Григорян.
Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян в интервью НСН рассказал о недавнем праздничном концерте-фестивале, новых планах и перспективах модных нынче коллабораций с рэперами или поп-музыкантами.
Армен Григорян 24 ноября отметил 63-летие. В связи с этим в выходные состоялся концерт, на котором были и неожиданные гости.
«Это был не совсем сольный концерт "Крематория", а выступление в стиле фест. Мы пригласили выступить несколько команд, которые прошли очень серьезный конкурс, поэтому получился такой «фестивальный концерт». Выступил наш скрипач со своей группой "Луноход’ы", спел песню "When I'm Sixty-Four" с вольным переводом на русский, это было очень трогательно. Группа "Спать на потолке" сделала очень интересную версию песни "Сексуальная кошечка". Я никогда не представлял, что в этой песне вообще возможны барабаны, но получилось очень интересно. Потом еще девушка в кошачьем костюме прыгала по сцене, это было очень красиво. Также выступила Адель со своей группой "Адель Star и Нейросеть group". Десять лет девочке, при этом они начали с песни "Black Dog" Led Zeppelin, да так мощно, так красиво, что я очень рад, что мы их нашли. Будет ли у нас большой фестиваль, как "Кинчев фест"? Это более широкий фестиваль, а мы все-таки делаем фестиваль внутри «Крематория», выбираем людей, которые нравятся нам. Мы хотим показать всем новых талантливых ребят. Надеюсь, всем понравилось», - сказал Григорян.
По его словам, группа не планирует делать коллабораций с музыкантами других стилей наподобие Шнура с Инстасамкой.
«В этом плане мы, наверное, замкнутая группа, потому что нам это не очень интересно. Я просто не понимаю, что мы можем достичь вот таким, кроме какого-то информационного повода. Если возвращаться взглядом в прошлое, то у нас список совместных работ не очень большой. Есть несколько каверов на песни Майка Науменко, одна неудачная переделка песни Цоя, были еще некоторые песни Романова. Иногда нам даже приходилось отказываться, потому что зачем тратить время на то, что неинтересно. Нам пока интересно вариться в собственном соку», - признался лидер «Крематория».
На фоне дискуссии о дефиците новых идей Григорян заверил, что у его группы с этим все хорошо, пообещав новый альбом уже в будущем году.
«Мы и раньше пытались не соответствовать альбомам, выпущенным раньше. Наш большой плюс в том, что мы делаем все, что хотим, и никто со стороны не может нам указывать, что нам делать, как делать, нравится или не нравится. Это большой плюс группы с большим стажем, которой уже не надо что-то доказывать. В этом плане очень интересно двигаться в каких-то направлениях, которых у нас раньше не было. Нынешний состав позволяет это сделать, потому что у нас играют ребята, которые свободно себя чувствуют во многих жанрах, и у них нет каких-то пределов. На сегодняшний день накоплен материал, который, возможно, в следующем году увидит свет. Я надеюсь, что мы запишем еще один студийный альбом с Божьей помощью. Для нас это очень важно, потому что это движение вперед», - заключил собеседник НСН.
Ранее Армен Григорян рассказывал «Культурному гиду НСН» о секретах балета «Грёзы скотного двора» по мотивам знаменитого произведения Джорджа Оруэлла «Скотный двор».
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